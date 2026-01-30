Популярни
  Ал-Насър
  Кристиано Роналдо се разписа при успех на Ал-Насър

Кристиано Роналдо се разписа при успех на Ал-Насър

  • 30 яну 2026 | 21:32
  • 610
  • 0
Кристиано Роналдо се разписа при успех на Ал-Насър

След като не успя да вкара гол в миналия мач на Ал-Насър, Кристиано Роналдо много бързо поправи това. Португалската звезда отбеляза първия гол при успеха над Ал-Холуд с 3:0 в среща от първенството на Саудитска Арабия.

Роналдо откри резултата в началото на второто полувреме след отлична работа и подаване на Жоао Феликс. Другото попадение бе дело на Мохамед Симакан, а асистенцията отново бе на Феликс. Малко преди края Кингсли Коман се разписа от дузпа. Ал-Насър записа четвърта поредна победа и се доближи на три точки от лидера Ал-Хилал.

Тимът на Жорже Жезус започна активно и притисна съперника. Домакините можеха да поведат още в петата минута, но удар на Кристиано бе изчистен от голлинията. Ал-Насър продължи да доминира, но положенията пред вратата на Ал-Холуд не бяха толкова много. В средата на първата част се стигна до разбъркване в наказателното поле на гостите. Роналдо и Феликс стреляха, топката бе избита, а се оказа, че в ситуацията има засада.

Ал-Насър започна силно и втората част и стигна до гол в 48-ата минута. Феликс проби и пусна към Роналдо, който прати топката в мрежата. Малко по-късно домакините стигнаха до втори гол. Жоао Феликс центрира от ъглов удар, а Симакан с глава се разписа. След час игра Феликс опита да вкара много красив гол, но топката отиде право в ръцете на вратаря. В 72-ата минута Ал-Холуд остана с 10 човека, след като Хатан Бахебри получи червен картон за удар с лакът. Малко след това Роналдо бе сменен. Три минути преди края Кингсли Коман реализира дузпа, която бе отсъдена за нарушение срещу него.

