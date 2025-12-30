Кристиано започна да вкарва и с гръб, но беше спрян от бивш играч на Ливърпул

Кристиано Роналдо реализира поредния си гол в преследването на №1000, но това този път не стигна на Ал-Насър за победа. Тимът на португалеца стигна само до 2:2 като гост на Ал-Етифак в мач от 11-тия кръг на първенството на Саудитска Арабия, с което беше сложен край на впечатляващата серия от победи. Досега лидерът се радваше на десет успеха от десет кръга, но това приключи.

Главният виновник за неуспеха на Ал-Насър е бившият халф на Ливърпул Жоржиньо Вайналдум, който с две попадения обърка сметките на фаворита. Нидерландецът, вече на 35 години и с капитанската лента на Ал-Етифак, изведе своите напред в 16-ата минута.

Роналдо и неговите съотборници реагираха след паузата, като още в 47-ата Жоао Феликс беше точен за 1:1.

В 67-ата Феликс отново стреля към вратата, като топката срещна гърба на Кристиано и влетя в мрежата. В крайна сметка попадението беше записано на името на CR7, като е негово 957-о в кариерата му, с което му остават още 43 до голямата цел.

После обаче Вайналдум още веднъж порази вратата на Ал-Насър, с което остави в историята силната серия на тима от Рияд.

Гостите бяха преследвани и от малшанс, защото удариха две греди, като втората дойде в добавеното време след шут на Кингсли Коман.