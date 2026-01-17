Ал-Насър се върна към победите с човек повече, Коман засенчи Роналдо със задна ножица

Суперзвездата Кристиано Роналдо не успя да отбележи своя гол номер 960 в кариерата си, но за сметка на това неговият отбор Ал-Насър се завърна на победния път с успеха си с 3:2 над гостуващия Ал-Шабаб в голово шоу от 16-ия кръг на саудитския елит. Така “жълто-сините” прекратиха кошмарната си серия от три поредни загуби, които бяха предшествани от реми.

Мачът започна чудесно за Ал-Насър, който за по-малко от десет минути поведе с две попадения. Във втората минута Саад Балобаид се опита да пресече пас на Жоао Феликс към Роналдо, но така прати топката в собствената си мрежа.

В осмата минута пък Кингсли Коман се възползва от отскочила топка и удвои преднината със страхотна задна ножица.

Въпреки това съставът на Иманол Алгуасил съумя да възстанови равенството. В 31-вата минута Мохамед Симакан си отбеляза автогол, след като неуспешно пресече остро подаване на Хамам Ал-Хамами.

В 53-тата минута Карлос Карвальо беше изведен сам срещу Бенто Крепски от Яник Ферейра Караско и с удара си по земя донесе равенството.

Неговият съотборник Вансан Сиеро обаче си изкара два бързи жълти картона, заради което беше изгонен от игра в 67-ата минута.

Домакините се възползваха от числовото си превъзходство и наложиха натиск, който даде резултат в 76-ата минута. Тогава Марсело Грехе спаси удар на Коман, но резервата Абдулрахман Гареб отбеляза победния гол със своята добавка.

Любопитна беше реакцията на Роналдо при попадението, като в своята радост португалецът се закачи с противниковия вратар, след което го прегърна в знак на извинение.

С тези три точки Ал-Насър събра 34 и се върна на второто място в класирането, задминавайки третия Ал-Ахли само по голова разлика. Ал-Шабаб пък остана на 14-ата позиция със своите 11 пункта след петата си загуба в последните шест кръга.

Снимки: Gettyimages