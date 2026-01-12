Популярни
Гол номер 959 на Роналдо не спаси Ал-Насър от трета поредна загуба

  • 12 яну 2026 | 21:30
  • 2500
  • 10
Кристиано Роналдо не пропусна да се разпише за Ал-Насър в голямото дерби на Саудитска Арабия срещу Ал-Хилал, но тимът му отстъпи с 1:3 и вече изостава с 8 точки от основния си конкурент в надпреварата за титлата. Това беше трето поредно поражение за състава на Жорже Жезус след тези от Ал-Ахли (2:3) и Ал-Кадисия (1:2).

Роналдо даде преднина на гостите в 42-рата минута, но през второто полувреме Ал-Хилал доминираше на терена и стигна до пълен обрат. Две от попаденията за отбора на Симоне Индзаги паднаха от дузпи.

Преди почивката и двата тима действаха предпазливо, но Ал-Насър се възползва от една от малкото си възможности и откри резултата. Кингсли Коман подаде към Кристиано Роналдо, който хладнокръвно прати топката в мрежата за своя гол номер 15 от началото на сезона в СПЛ.

Португалецът има общо 959 попадения в кариерата си, а вече е и чужденецът с най-много голове в историята на Ал-Насър.

Ситуацията на терена рязко се промени през второто полувреме. В 57-ата минута Ал-Хилал получи дузпа и Салем Ал-Даусари изравни. Много скоро след това вратарят на Ал-Насър Науаф Ал Акиди получи директен червен картон. Численото превъзходство на домакините си каза думата и в 81-вата минута Мохамед Кано вкара втори гол за тях, а в добавеното време Рубен Невеш вкара втората дузпа за своя отбор и сложи точка на спора.

За Ал-Хилал това беше 18-а поредна победа във всички турнири. С нея тимът събра 38 точки, а Ал-Насър и Ал-Таавон имат по 31.

