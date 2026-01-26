Кристиано не успя да вкара, автогол донесе победата на Ал-Насър

Кристиано Роналдо не успя да увеличи головия си актив, но неговият Ал-Насър спечели с 1:0 домакинството си на Ал-Таавон. Успехът дойде след автогол на Мохамед Ал-Досари в края на първото полувреме. След третата си поредна победа тимът на Жорже Жезус е втори в класирането, но изостава на пет точки от лидера Ал-Хилал.

Ал-Насър започна много силно мача и още във втората минута Роналдо удари горната греда след прекрасен удар от воле. Секунди по-късно Симакан прати топката в мрежата след удар с глава, но попадението бе отменено след разглеждане с ВАР. Кристиано нямаше ден, тъй като в 21-ата минута се разписа, но бе в очевидна засада и голът не бе признат. Натискът на домакините понамаля, но те продължиха да имат сериозно предимство. В 45-ата минута центриране на Мане бе отклонено от Ал-Досари и се стигна до автогол.

След почивката Ал-Насър продължи да доминира. Садио Мане удари греда в 58-ата минута след хубав удар. Защитата на гостите като цяло успяваше да се справи с опитите Роналдо да бъде изведен на добра позиция. Ал-Таавон обаче не правеше нищо в предни позиции. Към края домакините отново натиснаха. Пробив на Мане завърши с разбъркване в наказателното поле и удар, който не затрудни вратаря. Малко по-късно Жоао Феликс намери Кристиано, но изстрелът му бе блокиран и не намери целта.

