  2. Ал-Насър
  3. Айвън Тони напълно засенчи Роналдо в голово шоу и първа загуба за Ал-Насър

Айвън Тони напълно засенчи Роналдо в голово шоу и първа загуба за Ал-Насър

  • 2 яну 2026 | 21:49
  • 4512
  • 9
Айвън Тони напълно засенчи Роналдо в голово шоу и първа загуба за Ал-Насър

Кристиано Роналдо и Ал-Насър допуснаха първата си загуба за сезона в саудитското първенство, след като отстъпиха с 2:3 при гостуването на Ал-Ахли в атрактивно дерби от 13-тия кръг на местния елит. Над всички в този мач бе английският нападател на тима от Джеда Айвън Тони, който вкара на два пъти в двубоя и асистира за оказалия се победен гол на Мерих Демирал. Кристиано пък имаше тиха вечер и прекъсна серията си от попадения в девет поредни мача от първенството, в които взе участие. Така той не успя да се доближи още до заветния гол номер 1000, като остава с общо 957 гола дотук в кариерата си.

Така след първата си загуба за сезона и втора пореден мач без победа Ал-Насър може да сдаде първото място още този уикенд при успех на преследвача Ал-Хилал. Ал-Ахли пък записа четири победи в последните си пет мача и се утвърди в топ 4.

Двубоят започна катастрофално за тима на Кристиано, който инкасира два гола още в първите двадесет минути. В 7-ата минута Вендерсон Галено намери с подаване Айвън Тони в наказателното поле и той веднага простреля стража на Ал-Насър Наваф Алакиди – 1:0. Тринадесет минути по-късно англичанинът отново се разписа, след като се възползва от дълго извеждащо подаване и удвои за Ал-Ахли.

Ал-Насър обаче се окопити бързо и още до края на полувремето успя да възстанови равенството, а в неочакван герой за отбора се превърна бранителят Абдулела Ал Амри. 28-годишният защитник първо се разписа в 31-вата минута, когато стреля от дистанция, а вратарят на домакините не реагира добре, с което резултатът бе намален. Последва и неточен удар с глава на доста тихия дотук Кристиано. В края на първата част обаче отново Ал Амри вкара за втория си гол в мача, след като се извиси и засече с глава центриране от корнер на Марсело Брозович, с което изравни – 2:2.

В продължението на първата част пък Тони бе близо до хеттрика си, но нацели напречната греда след шут от наказателното поле. Последва и сериознo допълнително време заради контузията на Саад Ал-Насер от състава на гостите.

В началото на втората част Ал-Ахли отново излезе напред, като пак Айвън Тони имаше главна заслуга. В 55-ата минута англичанинът с атрактивно отиграване се възползва от центриране от пряк свободен удар и намери в наказателното поле Мерих Демирал, а турският национал с глава направи 3:2 за домакините. Седем минути по-късно Роналдо можеше да възстанови равенството, след като получи отличен пас от Жоао Феликс и излезе сам срещу вратаря на Ал-Ахли, но нетипично за него си спря много лошо топката и ситуацията бе пропиляна.

До края на срещата Ал-Насър опита натиск, но Кристиано отправи няколко неточни удара с глава. Страстите се разгорещиха и в новото дълго продължение на мача, когато двата отбора получиха по един червен картон, но в крайна сметка това не промени крайния резултат.

Снимки: Gettyimages

