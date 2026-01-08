Отборът на Брендън Роджърс също разплака Кристиано Роналдо

Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  • 8 яну 2026 | 21:47
Кристиано Роналдо и неговият Ал-Насър загубиха втори пореден мач в първенството на Саудитска Арабия, а нямат победа от вече три, след като отстъпиха с 1:2 от Ал-Кадисия като домакини. Това беше двубой от 14-тия кръг, след който отборът на португалеца вече е на 4 точки от лидера Ал-Хилал, срещу който точно ще се изправи в следващия си двубой.

Ал-Насър спечели всичките си първи 11 срещи в шампионата и беше начело, но след това дойде кризата.

Малкото утешение за Роналдо е, че той все пак успя да се разпише с поредния си гол. Нападателят чак в 81-вата вкара при 0:2, намалявайки изоставането на своите. В оставащото време обаче, към което бяха добавени и около 12 минути продължение, ново попадение не падна.

Преди това Ал-Кадисия, начело на който от скоро е Брендън Роджърс, успя да дръпне с два гола. И двата дойдоха след индивидуални грешки на футболисти на домакините. В 51-вата вратарят на Ал-Насър направи гаф, предоставяйки кълбото на Хулиан Киньонес за 1:0 за гостите. В 66-ата пък един от защитници в жълт екип стана причина за атака, завършена с голов удар от Нандес за 2:0.

В състава на Брендън Роджърс имаше познати имена като Матео Ретеги, Начо Фернандес и Юлиан Вайгъл.

