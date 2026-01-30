Мюлер: Мусиала, Виртц и Волтемаде са фантастични, но все още не са узрели за световната титла

Млади германски звезди като Джамал Мусиала, Флориан Виртц и Ник Волтемаде все още не са напълно готови да спечелят Световното първенство по футбол през лятото, смята бившият национал на страната Томас Мюлер, който спечели Световното първенство през 2014 година и множество титли с Байерн Мюнхен.

„Те са супер талантливи играчи, фантастични играчи, които с действията си, вече могат да бъдат решаващи и ще бъдат. Но все още не чувствам, че наистина са узрели за титла“, коментира Мюлер пред Sky TV.

Мюлер каза още, че като цяло има смесени чувства за Мондиал 2026, където Германия ще се стреми да се реваншира за отпаданията от груповата фаза на последните две издания през 2018-а и 2022 година.

„Имаме потенциала да победим всички, но също така и потенциала да загубим срещу всички. Това е моето чувство“, заяви той.

Томас Мюлер смята, че е необходимо постоянство на най-високо ниво, за да се спечелят големи трофеи, а отборът трябва да има талантливи играчи, но и опитни, които да са лидери в своите клубове.

„Като футболна нация, ние, естествено, се надяваме, че тази стабилност ще бъде налице и че ще имаме не само футболисти с потенциал, но и такива, които са наистина важни фигури в топ клубовете - като Кимих, който е в Байерн от години, или Антонио Рюдигер от Реал Мадрид“, завърши Мюлер.