Нагелсман събира националите на Германия на лагер в края на март

Селекционерът на националния отбор на Германия по футбол Юлиан Нагелсман ще събере състава си за първите мачове от годината на 23 март в Херцогенаурах, съобщи Германската футболна федерация, цитирана от ДПА.

Градът в Бавария беше мястото, където Германия пребиваваше по време на Евро 2024 на родна земя. Нагелсман ще обяви състава си на 19 март за приятелските мачове срещу Швейцария на 27 март и Гана на 30 март.

Треньорът очаква да има на разположение вратаря Марк-Андре тер Щеген и халфа Джамал Мусиала. И двамата отсъстваха от втората половина на 2025 година поради контузии. Мусиала се завърна в отбора на Байерн Мюнхен миналия уикенд, докато Тер Щеген ще се надява да получи игрово време, след като премина от Барселона в Жирона под наем. Германия ще отлети за Съединените щати за Световното първенство през 2026 на 2 юни и ще изиграе последен мач за подготовка четири дни по-късно срещу домакините от САЩ. Преди пътуването до САЩ, те ще се изправят срещу Финландия на 31 май.

Отборът ще се премести в базовия лагер в Северна Каролина на 8 юни. На турнира отборът ще отлети за мачовете от груповата фаза срещу Кюрасао на 14 юни в Хюстън, Кот д'Ивоар на 20 юни в Торонто и Еквадор на 25 юни в Ийст Ръдърфорд един ден предварително.

Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада се провежда от 11 юни до 19 юли. Четирикратните победители Германия се стремят да се представят по-добре, отколкото в последните две издания, където бяха елиминирани в груповата фаза.

Снимки: Gettyimages