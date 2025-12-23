Популярни
Томас Мюлер не е убеден, че Меси ще блести с Аржентина на Мондиал 2026

  • 23 дек 2025 | 15:52
  • 1317
  • 6

Легендата на Байерн (Мюнхен) и Германия Томас Мюлер даде интервю за MagentaTV, в което говори за Лионел Меси, както и за шансовете на Бундестима на Мондиал 2026.

Играчът на канадския Ванкувър Уайткапс е на мнение, че евентуалното участие на футболната икона Лионел Меси на Световното първенство не гарантира непременно по-добро представяне за настоящия шампион Аржентина. "От моя гледна точка би било интересен проект, ако той е там. Разбира се, това може да промени цялата статика на отбора – както за добро, така и за лошо“, заяви Мюлер в интервю за MagentaTV.

Меси, който ще бъде на 38 години по време на турнира, се изправи срещу Мюлер само преди няколко седмици във финала на американската МЛС, когато Интер Маями спечели с 3:1. Аржентинецът обвързва участието си на големия форум в САЩ, Мексико и Канада със своето физическо състояние. Носителят на осем „Златни топки“ вече е играл на пет световни първенства, като през 2022 г. в Катар изведе Аржентина до световната титла.

Мюлер смята, че с Меси в състава съотборниците и треньорът ще трябва да се адаптират. Припомняйки си скорошния им сблъсък, играчът на Ванкувър Уайткапс коментира: "Когато беше с топката, той направо експлодираше, и то в правилните зони, като инициираше много опасни ситуации. Дали обаче това би проработило по същия начин на световно ниво, без предварителна подготовка, се съмнявам".

Въпреки това световният шампион от 2014 г., който през лятото ще работи като телевизионен експерт именно за платформата MagentaTV, заяви, че „определено слага“ Аржентина сред фаворитите за титлата.

Дългогодишният играч на Байерн коментира и жребия на Германия за груповата фаза на Световното. "С Кот д'Ивоар имаме шампиона на Африка, а с Еквадор – втория в южноамериканските квалификации. Не знам много за Кюрасао. Но като се погледне цялостната картина, като това, че и осемте най-добри трети отбора от дванадесетте групи също продължават, тогава класирането напред отново става задължително“.

