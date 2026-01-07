Мануел Нойер трябва да се завърне за Германия на Световното първенство, смята Матиас Замер

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер трябва да се завърне в германския национален отбор за Световното първенство през лятото, защото ветеранът „все още е изключителен“, заяви бившият национал Матиас Замер.

„Мануел е вратар от световна класа с огромна харизма. Освен това, той има характер от световна класа. Мануел е толкова добър, че трябва да го имаш в тима. Не виждам сценарий, в който той да не е от полза за отбора. Но той самият трябва да го иска“, каза Замер пред седмичника "Шпорт Билд".

39-годишният Нойер се оттегли от националния отбор след Евро 2024. Той е заявявал няколко пъти, че няма да се завърне в Бундестима. Неговият наследник като номер 1 Марк-Андре тер Стеген, беше извън игра с месеци този сезон след операция на гърба, а Оливер Бауман от Хофенхайм игра във всичките шест квалификации за Световно първенство. Тер Стеген вече не е първи страж в Барселона и напусна лагера на тима в Саудитска Арабия за мача от Суперкупата на Испания, за да се подложи на медицински тестове.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages