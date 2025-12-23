Популярни
  2. Германия
  3. Та вярва, че Германия има шанс за световната титла и че Карл има място в националния отбор

Та вярва, че Германия има шанс за световната титла и че Карл има място в националния отбор

  • 23 дек 2025 | 18:10
  • 279
  • 0

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Йонатан Та е на мнение, че Германия може да спечели Световното първенство догодина и вярва, че неговият млад съотборник на клубно ниво Ленарт Карл заслужава повиквателна за Бундестима.

"За мен няма никакъв смисъл да участвам в турнир и да казвам: "Искаме да стигнем до четвъртфиналите". И също така вярвам, че имаме качествата в отбора, за да стигнем докрай“, каза 29-годишният централен бранител на баварците пред вестник "Абендцайтунг".

Той добави, че отборът на Юлиан Нагелсман е „възвърнал вярата“ в собствените си сили за Мондиала през юни и юли в Северна Америка, след като отпадна от предишните две Световни първенства в груповата фаза под ръководството на Йоахим Льов и Ханзи Флик.

„Очакваме с нетърпение съперниците си в групата и сме достатъчно уверени, за да кажем: "Можем да постигнем нещо на Световното първенство“, заяви Та.

Защитникът не спести добри думи и за 17-годишния Ленарт Карл, който впечатлява с изявите си. „Ако продължава така със сигурност може да помогне на нашия отбор. "Ако може да го направи в Байерн (Мюнхен), в Шампионската лига, значи има всичко необходимо, за да го покаже и с националния отбор. Разбира се, решението е на националния селекционер. Просто мисля, че той е наистина в топ форма в момента“, заявиТа.

Световното първенство през 2026-а ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. За първи път в него ще участват 48 отбора.

Снимки: Imago

