Та вярва, че Германия има шанс за световната титла и че Карл има място в националния отбор

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Йонатан Та е на мнение, че Германия може да спечели Световното първенство догодина и вярва, че неговият млад съотборник на клубно ниво Ленарт Карл заслужава повиквателна за Бундестима.

"За мен няма никакъв смисъл да участвам в турнир и да казвам: "Искаме да стигнем до четвъртфиналите". И също така вярвам, че имаме качествата в отбора, за да стигнем докрай“, каза 29-годишният централен бранител на баварците пред вестник "Абендцайтунг".

Jonathan Tah on Germany's World Cup chances: "For me, it makes absolutely no sense to participate in a tournament and say: We want to reach the quarterfinals. And I also believe that we have the quality to do so in the team. We're looking forward to our group opponents and are… pic.twitter.com/QSBo08FQTB — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 23, 2025

Той добави, че отборът на Юлиан Нагелсман е „възвърнал вярата“ в собствените си сили за Мондиала през юни и юли в Северна Америка, след като отпадна от предишните две Световни първенства в груповата фаза под ръководството на Йоахим Льов и Ханзи Флик.

„Очакваме с нетърпение съперниците си в групата и сме достатъчно уверени, за да кажем: "Можем да постигнем нещо на Световното първенство“, заяви Та.

Jonathan Tah on Lennart Karl's World Cup chances: "If he continues this way, then I don't know what's stopping him from helping our [national] team. If he can do it at Bayern Munich, in the Champions League, then he has everything it takes to show it for the national team. Of… pic.twitter.com/ZyHNSyxFhq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 23, 2025

Защитникът не спести добри думи и за 17-годишния Ленарт Карл, който впечатлява с изявите си. „Ако продължава така със сигурност може да помогне на нашия отбор. "Ако може да го направи в Байерн (Мюнхен), в Шампионската лига, значи има всичко необходимо, за да го покаже и с националния отбор. Разбира се, решението е на националния селекционер. Просто мисля, че той е наистина в топ форма в момента“, заявиТа.

Световното първенство през 2026-а ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. За първи път в него ще участват 48 отбора.

Снимки: Imago