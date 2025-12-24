Клинсман: Германия е сред фаворитите за спечелване на Световното

Бившият селекционер на Германия Юрген Клинсман вярва, че страната има шанс да спечели Световното първенство догодина. Той заяви пред телевизия Sky Germany, че Мондиал 2026 ще бъде голямо предизвикателство за всички, но смята Германия за претендент за трофея.

„Всичко е възможно. Германия е сред фаворитите, заедно с другите големи европейски нации. След това са двете мегадържави Бразилия и Аржентина, които също ще имат думата“, заяви 61-годишният специалист.

„Този ​​турнир ще бъде огромно предизвикателство за всички участващи отбори - ще бъде маратон. И защо да не минем през този маратон до края и може би да направим огромната изненада да станем световни шампиони“, добави той.

Юрген Клинсман спечели с Германия Световното първенство през 1990 г., както и Евро 1996 като футболист. Той беше селекционер на националния тим на страната при домакинския турнир през 2006 година, когато Бундестимът завърши трети. Клинсман се завърна като старши треньор на САЩ през 2014 г., когато Германия спечели последната си титла под ръководството на бившия му асистент Йоаким Льов.

Четирикратният шампион Германия беше елиминиран в груповата фаза на последните две Световни първенства през 2018 г. и 2022 г. Сега тимът на Юлиан Нагелсман е в компанията на Кот д'Ивоар, Еквадор и абсолютния дебютант Кюрасао в груповата фаза.