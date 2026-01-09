Германия вече избра базата си за Мондиал 2026

Четирикратният световен шампион Германия ще бъде базиран в Уинстън-Сейлъм, Северна Каролина, по време на Световното първенство догодина, съобщиха от Бундестима.

Германците, които са в група "E" с Еквадор, Кюрасао и Кот д'Ивоар за турнира от 11 юни до 19 юли, ще бъдат базирани в хотел "Грейлин Естейтe" в Уинстън-Сейлъм и ще използват терените на близкия университет Уейк Форест, за да тренират.

Unser Base Camp für die WM 2026 steht fest! 🤝



Die Mannschaft von Julian Nagelsmann wird im Hotel The Graylyn Estate wohnen und auf dem Gelände der @WakeForest University trainieren.



Zum Rundgang: https://t.co/anmj3oXg4i#dfbteam #wm2026 pic.twitter.com/SCPuqbKZtH — DFB-Team (@DFB_Team) January 9, 2026

„От гледна точка на треньора и отбора, най-важното е близостта до игрищата", каза треньорът на Германия Юлиан Нагелсман в изявление. „Имаме три футболни игрища тук в отлично състояние, които отговарят на всички наши спортни изисквания, и можем да стигнем до тях пеша или с велосипед за по-малко от десет минути.“

Германците ще летят от Франкфурт до Чикаго на 2 юни, за да се подготвят за последния си приятелски мач преди турнира срещу САЩ на 6 юни, преди да отлетят за Уинстън-Сейлъм.

Те ще играят първия си мач от Световното първенство в Хюстън, Тексас, на 14 юни срещу Кюрасао. След това германците пътуват до Торонто на 20 юни, за да се изправят срещу Кот д'Ивоар преди последния си мач от груповата фаза срещу Еквадор в Ню Йорк на 25 юни.

🇩🇪 The German national team's base camp during the 2026 World Cup will be in Winston-Salem, North Carolina. The team will stay at The Graylyn Estate hotel and train on the grounds of Wake Forest University, located just minutes away [dfb] pic.twitter.com/VGB73U1Vxn — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 9, 2026

„Поради огромните разстояния в САЩ, се опитваме да избягваме дългите дистанции поне в ежедневните си тренировки“, каза Нагелсман. „Успяхме да направим това с този базов лагер. Открихме фантастични условия тук, както на терена, така и извън него.“

Германците открито си поставиха за цел да спечелят Световното първенство след шокиращите отпадания още в груповата фаза през 2018 и 2022 г., за да възстановят накърнената си репутация на световна футболна сила. Те не са стигали до финал в нито един голям международен турнир, откакто спечелиха четвъртата си Световна купа през 2014 г. в Бразилия.