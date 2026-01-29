Крушарски съсипа бивш футболист на Локо (Пд): Той иска да е известен, гаджетата да го свалят, да се прави на звезда

Президентът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски скочи на част от от бившите футболисти на отбора. Той нападна Петър Андреев, който наскоро подписа с Монтана, и коментира други бивши и настоящи играчи на отбора.

“Петър Андреев има талант, но спира дотук. Дисциплина – 0! Той иска да е известен, иска гаджетата да го свалят, а не той да ги сваля, да ходи по дискотеките, да се прави на звезда. Това е изгаснала звезда, която не може да свети. Пожелавам му успех. Пуснах го без всякакви искания. Можех да го поставя на място и да го съсипя, защото той това заслужаваше. Той се държеше като Роналдо в най-силните си години. Пожелавам му успех и дано му е дошъл акълът в Монтана.

Севи Идриз си знае мястото и знае, че му трябва още време. Сега ще изгреят още няколко малки, но ние продължаваме да работим психологически с тях. Сулев за две години не научи италиански. Един мач направи, един мач е долу. Ще продължа да ги боря, за да се върне при мен. Да ми го дадат под наем, за да го направя това, което трябва да стане.

Имаше още един такъв, който беше в Шефилд. Той се върна и ми вика – моята заплата трябва да е 15 000 лева. Аз ако му ги дам, не може да ги преброи”, заяви Крушарски