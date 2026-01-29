Добрин Гьонов: 17% от солидарните плащания ще бъдат давани на отборите от Втора лига

Заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов коментира взетите решения след проведения днес Изпълком. Той сподели, че е много вероятно дербито между Левски и ЦСКА да бъде пренасочено за друга дата, ако Изборите в България съвпаднат като дата с тази за мача.

„Солидарните плащания, които идват от УЕФА, се приеха. 17% ще бъдат давани на отборите от Втора лига. Предстои редовна среща с клубовете от Втора лига, за да бъдат запознати с подробностите. Влизаме в плейофната фаза, в която ще има концерт на националния стадион, както и дати, неподходящи за междинни кръгове. Взехме решение с клубовете програмата за плейофната фаза да бъде използван софтуер. Следим ситуацията, която се случва в държавата и евентуалните избори, които ще бъдат проведени. Ще бъдем максимално гъвкави, тъй като една от спряганите дати за изборите съвпада с датата на дербито между Левски и ЦСКА. Имаме дата за изменение.

Септември София ще завърши по изключение мачовете от сезона на стадион „ДИТ“. Мачовете с повече публика ще се играят на националния стадион или други стадиони. Даваме мандат на лицензионната комисия да проведе своята процедура.

Големите проблеми трябва да бъдат решавани съвместно с държавата. Ние не можем да изискваме от народните представители каквото и да е. В отворен диалог сме с органите на МВР. Ако от тях има инициатива, ние сме насреща и ще работим“.

"Очаква ни един интересен шампион. Има борба по всички позиции, има интересен жребий за Купата. Нека отборите покажат здрав футбол. Нека има конкуренция".

Снимки: Startphoto