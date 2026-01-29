Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Добрин Гьонов: 17% от солидарните плащания ще бъдат давани на отборите от Втора лига

Добрин Гьонов: 17% от солидарните плащания ще бъдат давани на отборите от Втора лига

  • 29 яну 2026 | 12:58
  • 457
  • 0
Добрин Гьонов: 17% от солидарните плащания ще бъдат давани на отборите от Втора лига

Заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов коментира взетите решения след проведения днес Изпълком. Той сподели, че е много вероятно дербито между Левски и ЦСКА да бъде пренасочено за друга дата, ако Изборите в България съвпаднат като дата с тази за мача.

„Солидарните плащания, които идват от УЕФА, се приеха. 17% ще бъдат давани на отборите от Втора лига. Предстои редовна среща с клубовете от Втора лига, за да бъдат запознати с подробностите. Влизаме в плейофната фаза, в която ще има концерт на националния стадион, както и дати, неподходящи за междинни кръгове. Взехме решение с клубовете програмата за плейофната фаза да бъде използван софтуер. Следим ситуацията, която се случва в държавата и евентуалните избори, които ще бъдат проведени. Ще бъдем максимално гъвкави, тъй като една от спряганите дати за изборите съвпада с датата на дербито между Левски и ЦСКА. Имаме дата за изменение.

Септември София ще завърши по изключение мачовете от сезона на стадион „ДИТ“. Мачовете с повече публика ще се играят на националния стадион или други стадиони. Даваме мандат на лицензионната комисия да проведе своята процедура.  

Големите проблеми трябва да бъдат решавани съвместно с държавата. Ние не можем да изискваме от народните представители каквото и да е. В отворен диалог сме с органите на МВР. Ако от тях има инициатива, ние сме насреща и ще работим“.

"Очаква ни един интересен шампион. Има борба по всички позиции, има интересен жребий за Купата. Нека отборите покажат здрав футбол. Нека има конкуренция".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 13676
  • 23
От Левски: Готови сме за 3 февруари

От Левски: Готови сме за 3 февруари

  • 28 яну 2026 | 20:01
  • 3353
  • 7
Фенове посрещнаха Ница на варненското летище

Фенове посрещнаха Ница на варненското летище

  • 28 яну 2026 | 19:46
  • 1768
  • 7
Дунав и Етър не се победиха на "Ивайло"

Дунав и Етър не се победиха на "Ивайло"

  • 28 яну 2026 | 19:41
  • 1607
  • 0
Бойко Величков: Димитър Пенев бе голяма личност

Бойко Величков: Димитър Пенев бе голяма личност

  • 28 яну 2026 | 19:38
  • 1330
  • 1
Второ равенство между Ботев (Враца) и Вейле

Второ равенство между Ботев (Враца) и Вейле

  • 28 яну 2026 | 19:30
  • 2018
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 18004
  • 35
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 17096
  • 9
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 4340
  • 0
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 13676
  • 23
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 12544
  • 8
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 5994
  • 13