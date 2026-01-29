Веласкес и Хьогмо с две отделни пресконференции преди сблъсъка за Суперкупата

БПФЛ обяви, че Хулио Веласкес и Пер-Матиас Хьогмо ще дадат две пресконференции преди сблъсъка между Левски и Лудогорец за Суперкупата. Двата тима се изправят един срещу друг на 3 февруари (вторник), а брифингите ще бъдат ден по-рано. Първи ще говори наставникът на “сините”, а по-късно същия ден - този на “орлите”. Заради програмата на двата тима не е било възможно да се организира съвместна пресконференция.

Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

Ето какво пишат от БПФЛ:

Българската професионална футболна лига организира ДВЕ пресконференции преди мача за Суперкупата на България между отборите на ПФК Лудогорец Разград и ПФК Левски София.

Програмата на отборите не позволява да бъде организирана съвместна пресконференция преди мача, каквато традиция бе създадена в последните години. По тази причина треньорите на двата отбора Пер-Матиас Хьогмо и Хулио Веласкес ще говорят пред медиите по различно време.

Двете пресконференции ще се проведат на 2 февруари (понеделник) в зала „Родина“ на Национален стадион „Васил Левски“, както следва:

10:30 часа - ПФК Левски София - Хулио Веласкес

18:00 часа - ПФК Лудогорец Разград - Пер-Матиас Хьогмо

До залата ще бъдат допускани само представители на медиите.