  3. Веласкес и Хьогмо с две отделни пресконференции преди сблъсъка за Суперкупата

Веласкес и Хьогмо с две отделни пресконференции преди сблъсъка за Суперкупата

  • 29 яну 2026 | 13:40
  • 594
  • 1
Веласкес и Хьогмо с две отделни пресконференции преди сблъсъка за Суперкупата

БПФЛ обяви, че Хулио Веласкес и Пер-Матиас Хьогмо ще дадат две пресконференции преди сблъсъка между Левски и Лудогорец за Суперкупата. Двата тима се изправят един срещу друг на 3 февруари (вторник), а брифингите ще бъдат ден по-рано. Първи ще говори наставникът на “сините”, а по-късно същия ден - този на “орлите”. Заради програмата на двата тима не е било възможно да се организира съвместна пресконференция.

Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме
Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

Ето какво пишат от БПФЛ:

Българската професионална футболна лига организира ДВЕ пресконференции преди мача за Суперкупата на България между отборите на ПФК Лудогорец Разград и ПФК Левски София.

Програмата на отборите не позволява да бъде организирана съвместна пресконференция преди мача, каквато традиция бе създадена в последните години. По тази причина треньорите на двата отбора Пер-Матиас Хьогмо и Хулио Веласкес ще говорят пред медиите по различно време.

Двете пресконференции ще се проведат на 2 февруари (понеделник) в зала „Родина“ на Национален стадион „Васил Левски“, както следва:

10:30 часа - ПФК Левски София - Хулио Веласкес 
18:00 часа - ПФК Лудогорец Разград - Пер-Матиас Хьогмо

До залата ще бъдат допускани само представители на медиите.

