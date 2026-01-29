Юноша на Левски подписа първи договор с клуба

Левски обяви, че е подписал професионален договор с юношата на клуба Иво Мотев. Нападателят е роден през 2008 година и вече има официален дебют за представителния тим на “сините”. Той се включи в игра при победата над Монтана по-рано през сезона. Договорът му е за срок от 3 години.

Ето какво пишат от Левски:

Юношата на ПФК „Левски“ Иво Мотев подписа професионален договор с родния си клуб за срок от три години.

Роден е на 24 март 2008 година и вече записа официален дебют за представителния тим на клуба на 20 юли 2025 година при победата над „Монтана“ с 5:0 на стадион „Георги Аспарухов“.

Той е част от Академия Левски от 2017 година. Записва 133 мача и вкарва 49 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години, и за Купа БФС. През настоящия сезон нападателят играе за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига записвайки 17 мача, в които отбеляза 1 гол.

През сезон 2024/25 г. спечели със съотборниците си титлата в Елитната юношеска група до 17 години. През сезон 2021/22 г. печели и титлата в Столичното първенство със „сините“.

ПФК „Левски“ пожелава на Иво Мотев много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб.