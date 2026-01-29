Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 10386
  • 17

Нападателят Хуан Переа е футболист на Левски. Това обяви лично президентът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски по време на пресконференцията си преди старта на сезона. Бизнесменът призна, че единствено остава футболистът да мине медицински тестове, но иначе условията му са договорени.

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

“Има конкретика за един човек и тя е за Хуан Переа. Там имаше много конкуренция, но успяхме да направим така, че да остане в България и да продължи да помага за българския футбол. То е ясно накъде ще поеме – Левски София. Нека си мине медицинските тестове, договорени са условията. Мениджърът му клекна най-накрая на празнословията, които имаше”, заяви Крушарски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 10962
  • 15
От Левски: Готови сме за 3 февруари

От Левски: Готови сме за 3 февруари

  • 28 яну 2026 | 20:01
  • 3064
  • 6
Фенове посрещнаха Ница на варненското летище

Фенове посрещнаха Ница на варненското летище

  • 28 яну 2026 | 19:46
  • 1702
  • 6
Дунав и Етър не се победиха на "Ивайло"

Дунав и Етър не се победиха на "Ивайло"

  • 28 яну 2026 | 19:41
  • 1561
  • 0
Бойко Величков: Димитър Пенев бе голяма личност

Бойко Величков: Димитър Пенев бе голяма личност

  • 28 яну 2026 | 19:38
  • 1269
  • 1
Второ равенство между Ботев (Враца) и Вейле

Второ равенство между Ботев (Враца) и Вейле

  • 28 яну 2026 | 19:30
  • 1978
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 9544
  • 5
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 10962
  • 15
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 7365
  • 5
Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 3202
  • 3
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 1661
  • 9