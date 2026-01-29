Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Нападателят Хуан Переа е футболист на Левски. Това обяви лично президентът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски по време на пресконференцията си преди старта на сезона. Бизнесменът призна, че единствено остава футболистът да мине медицински тестове, но иначе условията му са договорени.

“Има конкретика за един човек и тя е за Хуан Переа. Там имаше много конкуренция, но успяхме да направим така, че да остане в България и да продължи да помага за българския футбол. То е ясно накъде ще поеме – Левски София. Нека си мине медицинските тестове, договорени са условията. Мениджърът му клекна най-накрая на празнословията, които имаше”, заяви Крушарски.