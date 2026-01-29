Популярни
  От Арда били близо до привличането на Рупанов

  • 29 яну 2026 | 10:44
  • 1052
  • 0

Арда е преговарял с Левски за нападателя Борислав Рупанов, съобщава „Тема Спорт“. Кърджалийци са искали да привлекат младежкия национал под наем до края на сезона. Наскоро треньорът на “небесносините” Александър Тунчев разкри, че клубът е преговарял с набелязан играч за върха на атаката и дори се е стигнало до разбирателство, но в крайна сметка футболистът не е пристигнал на „Арена Арда“. Както е известно, Левски продаде Борислав Рупанов в полския Гурник Забже. “Сините” ще получат за нападателя 150 000 евро.

Левски обяви програмата си до мача с Лудогорец
Левски обяви програмата си до мача с Лудогорец

Кърджалийци искаха през зимата да се подсилят с нов играч за върха на атаката. Причината бе поредната тежка контузия, която Георги Николов получи през есента. В крайна смета във вторник Арда подписа с национала на Мали до 23 години Уилсън Самаке. Африканецът ще играе под наем в Кърджали до края на сезона от втородивизионния турски Бандърмаспор.

Днес тимът на Александър Тунчев ще изиграе последната си контрола от лагера в Турция. Родният отбор ще премери сили с узбекистанския Нефтчи Фаргона.

