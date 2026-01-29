Популярни
  Левски
  2. Левски
  Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

  • 29 яну 2026 | 16:30
  • 1751
  • 0
Хуан Переа пристига в Левски от Локомотив (Пловдив) с профил на физически мощен и работоспособен нападател, чието присъствие се усеща основно в последната третина. Цифрите обаче показват, че основният му принос към момента в играта му не е откъм попадения, а от по-друго естество.

Статистиката му в Локомотив Пловдив показва стабилен обем от действия в наказателното поле – близо 4 докосвания на 90 минути, както и над 2 удара средно на мач. Това говори за добро позициониране и умение да се пласира в завършващи зони, дори когато отборът не доминира изцяло. От гледна точка на реализацията обаче Переа не изпъква. Успеваемостта на ударите му е сравнително ниска – около 13%. Към момента има четири гола в шампионата, а ако броим и попадението му от прекратения мач с Ботев (Пловдив) те стават пет. Добавяме и няколко попадения за Купата. Това със сигурност не е безкрайно впечатляващо с оглед на позицията му на терена. Профилът на Локомотив (Пловдив) не може да бъде оправдание, тъй като през миналия сезон Сантияго Годой стана голмайстор на шампионата с подобен тим - Берое. Почти липсва и принос под формата на асистенции, въпреки че очакваните показатели в този компонент подсказват, че създава ситуации, които обаче не се завършват достатъчно добре от съотборниците му.

От друга страна една от силните му страни е играта без топка и участието в пресата. Переа е сред по-активните нападатели по отнети топки в последната третина и контрапресинг, което го прави ценен в отбор с агресивен стил и висока линия на натиск. Много от феновете на Левски сигурно си спомнят как по време на мача със "смърфовете" настоятелността на колумбиеца принуди Майкон да сбърка в половината на "сините" и след нападателят сам реализира победното попадение за първата загуба на лидера през сезона.

Въпреки ръста си от 190 см, въздушната му игра не е доминираща – печели по-малко дуели във въздуха, отколкото се очаква от такъв профил. В комбинационен план Переа участва ограничено: подава сравнително малко и с умерена точност, а приносът му в прогресивни подавания и изграждане на атаки е скромен. Това подсказва, че не е нападател, около когото да се гради играта, а по-скоро е тип, който ще мачка и притеснява съперниковите състезатели.

За Левски Переа ще в по-скоро функционално попълнение, отколкото класически голмайстор. Той може да бъде полезен с движение, преса и освобождаване на пространства за втори нападател или атакуващи халфове. Очакванията към него трябва да са за колективен принос и баланс в атаката, а не за водещ реализатор, който сам да решава мачове. Това обаче добре се вписва в начина на игра на “сините” в момента, които по никакъв начин не разчитат на един или двама основни голмайстори. Фактът, че цели 12 футболисти са отбелязвали попадения през този сезон в първенството говори, че Переа има потенциала да допринесе за повишаване на вариативността в предни позиции за Хулио Веласкес.

