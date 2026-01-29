Популярни
  • 29 яну 2026 | 16:14
Косич все още не е взел решение за Салинас

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич ще трябва да реши до края на седмицата дали да задържи бразилския халф Лукас Салинас. Полузащитникът от няколко дни кара проби при "черно-белите".

Салинас е носител на Купата и Суперкупата на България със "смърфовете". Ще вземе участие в последната контрола от лагера в Белек срещу украинския Колос, която е в събота и след това Косич ще вземе решение дали да му бъде предложен договор.

Лукас има общо 71 мача за Локомотив, в които е отбелязал шест гола.

