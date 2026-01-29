Лъчезар Димов с анализ на представянето на националните отбори до 17 и 19 години в Евроквалификациите

Директорът за развитие на ДЮФ към БФС Лъчезар Димов коментира изминалите Евроквалификации на България U17 срещу Словакия, Швейцария и Сан Марино, в които младите „лъвчета“ завършиха на трето място и не успяха да се класират за следващата фаза . Специалистът направи индивидуален анализ на всяка една от срещите.

„Първият двубой започна с едно огромно напрежение, след доброто начало на двубоя, бяха леко стъписани и се стигна до много неприятна ситуация, а именно директен червен картон за нашия вратар, ситуация която промени целия ход на двубоя и за съжаление няколко минутки след това допуснахме гол. Но от там нататък изиграхме един доста добър двубой дори с човек по-малко, но не успяхме да отбележим и така се стигна до този резултат“.

Малко не достигна на България U17 за победа срещу Швейцария в драматичен мач

„С Швейцария бяхме изправени пред всичко или нищо. Доста силна игра от нашите момчета, поведохме в резултата с доста добра атака, но се стигна до втори жълт картон и отново останахме с човек по-малко. Важното срещу тях беше, че успяхме да се противопоставим“.

България U17 завърши с победа европейските квалификации в Словакия

„Срещу Сан Марино вкарахме 4 гола до полувремето и мога само да ги поздравя за това нещо. Разочарованието след мача беше двойно по-голямо. Самото развитие на самата квалификация беше много емоционално и за съжаление ние не успяхме да продължим“, анализира той.

Лъчезар Димов не пропусна и евроквалификациите на националния отбор до 19 години срещу Унгария, Франция и Фарьорските острови, като за съжаление отново завършихме на третото място с еднакви показатели с втория Унгария, но два жълти картона повече.

„В тези двубой изиграхме силни полувремена. Във всеки един двубой имаше етапи в които в стремежа си да вкараш гол, да надграждаш, ти имаш фази в които си уязвим. Срещу Унгария това беше в началото на второто полувреме“.

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

„В мача с Франция имахме трудно начало. Формата на титулярния състав на Франция беше срещу нас, защото това и беше най-ключовият мач за класиране напред. В крайна сметка имахме един доста силен мач, който се отвори, когато те ни поведоха и ние може би се освободихме психически, и имахме доста положения да изравним.

Уникален малшанс лиши България U19 от класиране напред за Европейското

„За двете квалификации аз бих ги окачествил като игра и представяне позитивно. Но сме напълно осъзнати, че имаме нужда от резултати и класиране в елитен кръг, за да може да се съревноваваме с най-добрите състезатели. Естествено би било прекрасно да се класираме на Европейски първенства, но за мен лично е още по-ценно да бъдем редовно на елитен кръг, защото така нашите състезатели втория полусезон ще бъдат на най-високо ниво“, завърши Димов.