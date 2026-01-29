Популярни
  Лъчезар Димов с анализ на представянето на националните отбори до 17 и 19 години в Евроквалификациите

Лъчезар Димов с анализ на представянето на националните отбори до 17 и 19 години в Евроквалификациите

  29 яну 2026
Директорът за развитие на ДЮФ към БФС Лъчезар Димов коментира изминалите Евроквалификации на България U17 срещу Словакия, Швейцария и Сан Марино, в които младите „лъвчета“ завършиха на трето място и не успяха да се класират за следващата фаза . Специалистът направи индивидуален анализ на всяка една от срещите.

„Първият двубой започна с едно огромно напрежение, след доброто начало на двубоя, бяха леко стъписани и се стигна до много неприятна ситуация, а именно директен червен картон за нашия вратар, ситуация която промени целия ход на двубоя и за съжаление няколко минутки след това допуснахме гол. Но от там нататък изиграхме един доста добър двубой дори с човек по-малко, но не успяхме да отбележим и така се стигна до този резултат“.

Малко не достигна на България U17 за победа срещу Швейцария в драматичен мач
Малко не достигна на България U17 за победа срещу Швейцария в драматичен мач

„С Швейцария бяхме изправени пред всичко или нищо. Доста силна игра от нашите момчета, поведохме в резултата с доста добра атака, но се стигна до втори жълт картон и отново останахме с човек по-малко. Важното срещу тях беше, че успяхме да се противопоставим“.

България U17 завърши с победа европейските квалификации в Словакия
България U17 завърши с победа европейските квалификации в Словакия

„Срещу Сан Марино вкарахме 4 гола до полувремето и мога само да ги поздравя за това нещо. Разочарованието след мача беше двойно по-голямо. Самото развитие на самата квалификация беше много емоционално и за съжаление ние не успяхме да продължим“, анализира той.

Лъчезар Димов не пропусна и евроквалификациите на националния отбор до 19 години срещу Унгария, Франция и Фарьорските острови, като за съжаление отново завършихме на третото място с еднакви показатели с втория Унгария, но два жълти картона повече.

„В тези двубой изиграхме силни полувремена. Във всеки един двубой имаше етапи в които в стремежа си да вкараш гол, да надграждаш, ти имаш фази в които си уязвим. Срещу Унгария това беше в началото на второто полувреме“.

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

„В мача с Франция имахме трудно начало. Формата на титулярния състав на Франция беше срещу нас, защото това и беше най-ключовият мач за класиране напред. В крайна сметка имахме един доста силен мач, който се отвори, когато те ни поведоха и ние може би се освободихме психически, и имахме доста положения да изравним.

Уникален малшанс лиши България U19 от класиране напред за Европейското
Уникален малшанс лиши България U19 от класиране напред за Европейското

„За двете квалификации аз бих ги окачествил като игра и представяне позитивно. Но сме напълно осъзнати, че имаме нужда от резултати и класиране в елитен кръг, за да може да се съревноваваме с най-добрите състезатели. Естествено би било прекрасно да се класираме на Европейски първенства, но за мен лично е още по-ценно да бъдем редовно на елитен кръг, защото така нашите състезатели втория полусезон ще бъдат на най-високо ниво“, завърши Димов.

