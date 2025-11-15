11-те на Франция (U19) и България (U19) - гледайте на живо!

Станаха ясни титулярните състави на юношеските национални отбори на Франция и България до 19 години, които се изправят един срещу друг във втори двубой от група 2 на европейските квалификации. Двубоят започва в 14:00 часа и ще бъде проследен на живо в Sportal.bg.

"Лъвчетата" стартираха с равенство срещу домакините от Унгария (1:1), докато днешният им съперник разгроми Фарьорските острови с 4:0. Първите два тима в групата продължават към Елитния кръг на турнира.

България U19 започна европейските квалификации с равенство

Франция (U19) - България (U19)



Стартови състави:

Франция (U19): 16. Ставицки, 15. Куркул, 3. Лусеа, 12. Додоте, 5. Тати, 17. Кана-Бийк, 10. Мерах, 8. Ел Джамали, 11. Мади, 9. Нджанту, 19. Молебе;

България (U19): 12. Пламен Пенев, 13. Мартин Георгиев, 4. Мартин Димитров, 3. Симеон Цанев, 2. Наско Янев, 16. Георги Пенев, 19. Марто Бойчев, 20. Калоян Божков, 10. Рикардо Фернандеш, 7. Севи Идриз, 9. Филип Гигов.