Фарьорски острови U19 0:0 България U19

Юношеските национални отбори до 19 години на България и Фарьорски острови играят един срещу друг в квалификационен мач от група 2 за класиране на Евро 2026. Резултатът към момента е 0:0.

Родният тим се намира на третото място в групата с актив от 1 точка. ”Лъвчетата” все още имат шанс за класиране за следващата фаза на пресявките, но за целта трябва да победят днешния си опонент и да се надяват Франция да надвие Унгария в другия мач от групата ни.

ФАРЬОРСКИ ОСТРОВИ 0:0 БЪЛГАРИЯ

Стартови състави:

България: 12. Пламен Пенев, 13. Мартин Георгиев, 15. Алекс Тунчев, 3. Симеон Цанев, 2. Наско Янев, 16. Георги Пенев, 19. Марто Бойчев, 20. Калоян Божков, 11. Васил Каймаканов, 9. Филип Гигов, 7. Севи Идриз;

Фарьорски острови: 1. Сюроарсон, 17. Анхел, 4. Олавсон, 3. Самсон, 2. А Лидаренда, 13. Лон, 7. Беняминсен, 6. Брандсон, 16. Сивертсен, 8. Хенриксен, 10. Рейнхейм.

