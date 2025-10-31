Популярни
  България U17
  2. България U17
  Малко не достигна на България U17 за победа срещу Швейцария в драматичен мач

Малко не достигна на България U17 за победа срещу Швейцария в драматичен мач

  31 окт 2025 | 16:18
  • 1130
  • 0

Националният отбор на България до 17 години записа равенство 1:1 срещу връстниците си от Швейцария във втората си среща от квалификациите за Европейското първенство. Попадението за "лъвчетата" дойде след автогол на Ноа Какор, а Искиердо беше точен за противника в добавеното време.

Първата част премина под диктовката на швейцарците, които неколкократно застрашиха вратата на Алек Здравков. Малко преди почивката страничната греда спаси България от попадение.

Юношите до 17 започнаха със загуба квалификациите
Юношите до 17 започнаха със загуба квалификациите

Второто полувреме започна отлично за нашите момчета. След отлична атака и пробив на Виктор Добрев, защитникът на Швейцария Ноа Какор си отбеляза автогол, който даде преднина на "лъвчетата". Малко след това обаче Ястиян Георгиев получи втори жълт картон и остави тима с човек по-малко още в 52-рата минута.

Въпреки численото неравенство, българите се защитаваха храбро до края на мача. В третата минута на продължението обаче Искиердо изравни резултата с прецизен удар. В последните секунди Швейцария можеше да стигне и до победата, но отличната намеса на вратаря Алек Здравков запази точката за България.

След това равенство България U17 има една точка след първите два мача. Последният двубой от групата е в понеделник срещу Сан Марино. Шансовете за класиране в елитния кръг остават минимални и минават през победа на "лъвчетата" и поражение на Швейцария от Словакия.

