„Лигата на талантите“ с обзор на полусезона в Елитната група до 17 години

Измина есенният полусезон в Елитната група до 17 години, а след 15 изиграни мача Лудогорец е на първата позиция с добра преднината пред Септември, Левски и Черно море, които са с равен брой точки. Първата осмица се допълва още от Славия, Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948.

Интрига ще има и на дъното, като няколко отбора са намесени в битката за оцеляване.

През втория полусезон ще има плейофна фаза, като отборите ще бъдат разделени на две осмици, а точките също ще бъдат разделени на половина.