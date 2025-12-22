Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  „Лигата на талантите" с обзор на полусезона в Елитната група до 17 години

„Лигата на талантите“ с обзор на полусезона в Елитната група до 17 години

  • 22 дек 2025 | 09:00
  • 27
  • 0

Измина есенният полусезон в Елитната група до 17 години, а след 15 изиграни мача Лудогорец е на първата позиция с добра преднината пред Септември, Левски и Черно море, които са с равен брой точки. Първата осмица се допълва още от Славия, Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948.

Интрига ще има и на дъното, като няколко отбора са намесени в битката за оцеляване.

През втория полусезон ще има плейофна фаза, като отборите ще бъдат разделени на две осмици, а точките също ще бъдат разделени на половина.

Черноморец взе Октай Хамдиев

  • 22 дек 2025 | 12:43
  • 769
  • 0
Монтана избира новия треньор до Нова година

  • 22 дек 2025 | 12:33
  • 4234
  • 2
Бебе в Берое

  • 22 дек 2025 | 12:15
  • 758
  • 0
Асеновградското торпедо се върна при "секирите"

  • 22 дек 2025 | 11:46
  • 1167
  • 0
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор
  • 22 дек 2025 | 11:31

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 5756
  • 20
Легенда на Левски зарадва финансисти за Коледа

  • 22 дек 2025 | 11:16
  • 3257
  • 7
Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК
  • 22 дек 2025 | 12:10

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 19173
  • 84
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата
  • 22 дек 2025 | 11:01

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 8438
  • 21
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор
  • 22 дек 2025 | 11:31

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 5756
  • 20
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев
  • 22 дек 2025 | 09:38

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 9752
  • 10
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 24314
  • 31
Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 14596
  • 23