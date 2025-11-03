България U17 завърши с победа европейските квалификации в Словакия

Юношеският национален отбор на България до 17 години победи с 5:0 селекцията на Сан Марино в последния си двубой от европейските квалификации, които се проведоха в словашкия град Попрад.

Попаденията за „лъвчетата“ реализираха Ангелов във 2-ата, Грозданов в 27-ата и 32-ата и Попов в 41-ата и 57-ата минута. Момчетата на Светослав Петров доминираха над съперника по време на целия двубой, реализираха множество положения и можеха да реализират още няколко гола.

Така България завърши на трето място в групата си само на точка зад Швейцария след квалификационния кръг от срещи с една победа (5:0 над Сан Марино), едно равенство (1:1 с Швейцария) и една загуба (0:1 от Словакия), при голова разлика 6:2.

Българският тим не успя да се класира за елитен кръг, където ще играят първите два отбора в групата Словакия и Швейцария.

България и Сан Марино отиват във втори кръг на т. нар. Лига В. Отборите от Лига В ще играят в система от плейофи за изкачване в Лига А за момента, в който ще бъдат 19-годишни след две години.

Стартови 11 на България U17: 12. А. Здравков (В), 3. Г. Керезов, 4. В. Иванов, 6. Алекс Вутов, 7. Е. Ангелов, 14. Мартин Пенчев, 18. Никола Калчев, 21. Велислав Добрев, 19. А. Нешев, 10. Николай Попов (К), 9. Алекс Грозданов

Снимка: bfunion.bg