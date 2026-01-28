Популярни
Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/
  България U15
  Директорът развитие на ДЮФ за турнира на УЕФА в U15 и контролите с Унгария при U16

Директорът развитие на ДЮФ за турнира на УЕФА в U15 и контролите с Унгария при U16

  • 28 яну 2026 | 13:01
  • 1490
  • 0

Директорът за развитие на детско-юношески футбол към БФС Лъчезар Димов бе специален гост в предаването „Лигата на талантите“. Той направи анализ на представянето на националния отбор на България до 15 години в турнира за развитие на УЕФА, както и на цялостното представяне на тима през годината.

„При U15 имаше много неща, които през годините можехме да направим по-добре. Смятам, че сега, в рамките на лагерите, изградихме доста добър и последователен процес. Състезателите приеха много добре всички насоки, които им дадохме, и виждам осъзнатост в тяхното поведение. Турнирите за развитие за U15 са фиксирани от УЕФА в есенния прозорец. През април ще домакинстваме на такъв турнир за U16. Ще посрещнем отборите на Косово, Грузия, както и тим от друг континент – част от новата стратегия на УЕФА, като това ще бъде Южна Африка“, разкри Димов.

Проектът Академия БФС – цел и стратегия
Проектът Академия БФС – цел и стратегия

Той коментира и представянето на националния отбор на България до 16 години, който изигра две приятелски срещи срещу Унгария.

„Получиха се доста интересни мачове на изключително високо ниво. Представянето беше добро и аз го оценявам като позитивно, въпреки че в единия двубой допуснахме пет попадения. Тогава имахме второ полувреме, в което в рамките на няколко минути инкасирахме четири гола, въпреки че на почивката водехме в резултата. Изиграхме едно от най-добрите първи полувремена, които съм виждал за отбор до 16 години. След това обаче настъпи известен спад в играта“, завърши специалистът.

