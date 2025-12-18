„Лигата на талантите“ с обзор на полусезона в Елитната група до 16 години

Измина есенният полусезон в Елитната група до 16 години, а след 15 изиграни мача Лудогорец е на първата позиция 43 точки на пет от втория Академик (Пловдив). Левски заема третото място, а първата осмица се допълва от Септември, Локомотив (Пловдив), Етър, ЦСКА и Славия.

Във втората осмица също ще бъде много интересно през пролетта, защото няколко отбора са с равен брой точки на дъното.

През вторият полусезон ще има плейофна фаза, като отборите ще бъдат разделени на две осмици, а точките ще бъдат разделени на две.