Проектът Академия БФС – цел и стратегия

  27 яну 2026
Проектът Академия БФС – цел и стратегия

Българският футболен съюз започва изграждането на Академия БФС – стратегически проект, насочен към цялостното развитие на талантливите деца в българския футбол чрез модерен, централизиран и дългосрочен модел на обучение.

В предаването „Лигата на талантите“ гостува директорът развитие на ДЮФ към БФС Лъчезар Димов. Той разкри подробности за това кои възрастови групи ще обхваща Академията, как ще се провеждат кастингите, кои ще бъдат хората, които ще извършват селекцията, и каква ще е основната цел на проекта.

„Това е пилотен проект. Не можем да предскажем със 100% сигурност какъв точно ще бъде изходът от различните реформи, които правим. Академия БФС, освен спортно-техническа цел, има и задачата да бъде пример – тоест как Футболният съюз вижда работата с млади състезатели. И най-важното – да разграничи актуалното представяне при подбора от бъдещия потенциал на футболистите. На първо време ще селектираме група състезатели, родени през 2013 година. Ще проведем кастинги в девет областни града, след което ще има и национален кастинг. От по-голяма група ще оформим финалния състав. Част от хората, които ще участват в селекцията, са нашите национални селекционери и техните екипи“, сподели Лъчезар Димов.

Стартира изграждането на Академия БФС
Стартира изграждането на Академия БФС

Димов разкри и какво ще се случи след като бъде определена групата, както и дали проектът ще обхване и други набори.

„Същността на академията е подбраните състезатели да функционират като отбор. Те ще бъдат базирани в Бояна, ще живеят заедно, ще тренират заедно и ще учат в едно и също училище. Футболният съюз ще заложи изключително много на образователния процес. Ще има старши треньор, помощник-треньори, треньор на вратарите, кондиционен треньор, спортен психолог и диетолог. Тази група ще стартира участието си в U14 от лятото. Ще разполагаме и с методист от ФИФА. Програмата е одобрена и подкрепена от ФИФА и УЕФА. Отборът първоначално ще участва в зоналното първенство на София, а впоследствие ще се включи в елитните групи. В дългосрочен план идеята е не само да има следващи възрастови групи, но и повече центрове, чрез които проектът да бъде развит на регионално ниво“, разкри той.

Представиха втората книга от поредицата "Пътят на таланта"
Представиха втората книга от поредицата "Пътят на таланта"

Директорът „Развитие на ДЮФ“ коментира и откъде идва идеята, както и дали ядрото на националните отбори ще бъде съставено от тази академия.

„Основната цел е да се повиши нивото на качествените състезатели в мъжкия футбол. Не е цел всички те да бъдат национали, нито пък останалите да бъдат пренебрегнати. Това, че си в Академия БФС, не означава автоматично, че си национален състезател. Това са програми на ФИФА и УЕФА, които съществуват от доста време. В различните страни те се адаптират по различен начин. Позитивен пример е Грузия, която въвежда тази концепция още през 2008 година. Шотландия и Северна Ирландия също имат подобни програми. Няма универсален модел – всяка държава го напасва спрямо своите условия“, завърши Димов.

