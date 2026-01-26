Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Челси си върна Анселмино

Челси си върна Анселмино

  • 26 яну 2026 | 10:07
  • 903
  • 0
Челси си върна Анселмино

Челси активира клаузата за преждевременно прекратяване на наема на Аарон Анселмино в Борусия (Дортмунд) и официално си върна централния бранител. 20-годишният аржентинец записа само един мач за лондончани по време на Световното клубно първенство, а след това изигра 10 срещи за Борусия, след като бе преотстъпен на "жълто-черните". Някои проблеми с контузии му попречиха да запише повече срещи, но в Дортмунд като цяло са много доволни от представянето му.

Още Енцо Мареска се оплакваше от това, че няма достатъчно дълбочина в центъра на защитата. Сега Лиъм Росиниър разполага с Тосин Адарабиойо, Беноа Бадиашил, Трево Чалоба, Уесли Фофана, Йорел Хато и вече Анселмино. Ливай Колуил е контузен, а Челси има опцията да прекрати преждевременно наема и на Мамаду Сар в Страсбург.

Снимки: Imago

