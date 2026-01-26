Кийн: Дори Карик да спечели всички мачове до края на сезона, пак не бих му дал работата за постоянно

Въпреки че Майкъл Карик стартира по невероятен начин кариерата си като временен мениджър на Манчестър Юнайтед, побеждавайки Джосеп Гуардиола и Микел Артета, той не трябва да получава в никакъв случай работата за постоянно. Такова мнение изрази бившият капитан на “червените дяволи” Рой Кийн.

“Това бяха две страхотни представяния, но всеки може да спечели два мача. Дори в края на сезона да стигнат до четвъртото място, пак не бих бил убеден, че той е човекът за работата. Абсолютно не. Имат нужда от по-силен и по-добър мениджър, но той получи шанс и го използва.

Това са два големи резултата. Мисля, че дори Юнайтед да спечели всеки мач от сега до края на сезона, пак няма да му дам работата. Просто мисля, че им е нужен по-силен, по-опитен мениджър, толкова е просто. Карик може да печели всеки мач. Моментът, в който започна, бе фантастичен за него. Но мисля, че размерът на клуба и предизвикателствата, пред които ще се изправят през следващите няколко години, изисква мениджър, за когото смятате, че може да дойде в Юнайтед и да донесе титли в Премиър лийг. Всички ли вярваме, че Майкъл Карик може да изведе Юнайтед до шампионски титли? Последните две седмици просто не са ми достатъчни. Ако смятате, че след две победи той заслужава поста, тогава това е вашето мнение. Аз имам право на моето и не вярвам, че той е човекът, който ще върне Юнайтед към спечелването на титли в лигата”, заяви Кийн.

