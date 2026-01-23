Росиниър за слуховете за напускане на Коул Палмър и трансферите на Челси

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър говори пред медиите преди неделното лондонско дерби срещу Кристъл Палас. През седмицата „сините“ спечелиха трудно с 1:0 над кипърския Пафос в Шампионската лига.

Специалистът започна с новините около отбора: „Играчите постепенно се възстановяват напълно. Трябваше да бъдем много внимателни с това. Естевао беше много болен, Джейми Гитънс беше много болен, така че това промени плановете ни за седмицата по отношение на това, което искахме да направим, но за щастие момчетата също преодоляха това. Коул Палмър е в добро състояние по време на тренировката днес, което е наистина положително и ще оценим реакцията му към тренировката. Филип Йоргенсен премина през скенер, който всъщност е доста положителен и не е толкова лош, колкото първоначално се опасявахме. Той няма да е на разположение за мача с Палас, но потенциално може да е за мача с Наполи. Освен това, всичко е наред“.

Мениджърът на Челси омаловажи слуховете, свързващи звездата на тима Коул Палмър с изходящ транфер: „Говорих с него и той изглежда и е много щастлив да бъде тук. Със сигурност Палмър е важна част от нашите дългосрочни планове. Той се чувства добре и днес се включи в тренировката. Той е страхотно момче и изключителен играч, но т рябва да се погрижим за него по правилния начин. Затова не го включих в последния мач“.

„Имам доверие в групата. Правех ротации в състава и ще продължа да го правя, защото искам да участваме в големи мачове и големи състезания в края на сезона. В момента сме януари. Искам да се уверя, че играчите ще преминат през този период с победи, но и в пълно здраве, а Коул е един от тези играчи.

За съжаление, Дарио Есуго претърпя много неприятна контузия. Той се подхлъзна по време на тренировка и ще отсъства повече от месец. Ромео Лавия се завръща, което е чудесно. Той е много, много добър играч на много високо ниво. Имаме в средата на терена Енцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос и Рийс Джеймс – не е зле“, каза още той.

Що се отнася до трансферите през януари, Росиниър отговори: „Не искам да привличам играчи, които няма да подобрят групата или химията, която изграждаме. Трябва да бъдем много селективни на този етап от сезона. Ако привлечем правилния играч на определена позиция, той трябва да има ясно изразено влияние върху отбора.

Няма нищо ново с Аксел Дисаси и Рахийм Стърлинг, но знаете, че последните седмици на януари са заети.

Мениджърът на Челси обърна внимание и на противника: „Знам, че Кристъл Палас са изключителен отбор. За мен „Селхърст Парк“ е едно от най-трудните места за гостуване във Висшата лига. Трябва да си готов за физическа битка. Атмосферата на стадиона ще бъде нажежена, така че изобщо не подценяваме мача. Имах късмета да играя срещу Кристъл Палас по-рано през сезона. Знам колко добър отбор са и ще трябва да бъдем много, много добри, за да спечелим“.

