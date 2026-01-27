Ден 10 на Australian Open: Младежите и девойките откриха програмата

Откритото първенство на Австралия продължава във вторник с 10-ия ден от началото на първия за годината турнир от "Големия шлем". Играят се първите четвъртфинални битки при мъжете и жените. И четирите двубоя са на централния корт "Род Лейвър Арина", като начало дават дамите. Програмата откриват в 2:30 часа българско време световната №1 и двукратна шампионка в Мелбърн Арина Сабаленка (Беларус) и младата надежда на САЩ Ива Йович, поставена под №29.

След тях на корта ще се появят миналогодишният финалист и поставен под №3 Александър Зверев (Германия) и американският талант Лърнър Тиен (№25).

В първия двубой от вечерната сесия, от 10:00 часа сутринта наше време, поставената под №3 американка Коко Гоф излиза срещу украинката Елина Свитолина (№12).

Гвоздеят на програмата за вторник е мачът между световния №1 Карлос Алкарас и поставеният под №6 представител на домакините Алекс де Минор. Австралиецът ще се опита за първи път в кариерата си да преодолее четвъртфиналната фаза на турнир от "Шлема", докато испанецът се надява за първи път в кариерата си да играе на полуфинал в Мелбърн.

Разбира се и тази нощ имаше мачове при младите тенисити, като девойките стъпиха първи на кортовете в Мелбърн със сблъсъци от втория кръг на турнира.

Срещи в същата фаза се играят и при младежите.

Не по-рано от 8:00 часа би трябвало да стартира и първия четвъртфинал при двойките в турнира на ATP.

Същото важи и при турнира на двойки на WTA, като той е с доста по-ранен час и би трябвало да стартира около 3:30 часа.

За 2:00 часа е насрочен и първия мач при смесените двойки, където ще ще се изиграят и другите три мача от фазата на 1/4-финалите.

Към 9:30 пък трябва да стартират и първите 1/8-финални сблъсъци от двойките при младежите.

По същото време са и първите четири 1/8-финала в турнира на двойки при девойките.