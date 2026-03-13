Популярни
Носкова повали австралийка и си спечели битка със Сабаленка

  • 13 март 2026 | 00:43
  • 199
  • 0
Носкова повали австралийка и си спечели битка със Сабаленка

Чешката тенисистка Линда Носкова победи Талия Гибсън в 1/4-финален мач Индиън Уелс след 6:2 4:6 6:2 за 109 минути.

Европейката направи впечатляващите 13 аса, но сама си усложни мача, допускайки фрапантните 10 двойни грешки. Въпреки това тя реализира 5 пробива и спаси 2 от опитите за брейк точки на съперничката си. Гибсън, която се намира на 112-то място в световната ранглиста също демонстрира мощ от начален удар и стигна до 9 точки директно от сервис, както и направи 5 двойни грешки.

В спор за място на големия финал Носкова ще спори със световната номер едно Арина Сабаленка, която в своя полуфинал се справи с Виктория Мбоко от Канада.

