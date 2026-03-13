Популярни
Свитолина шокира Швьонтек и я изхвърли от Индиън Уелс

  13 март 2026 | 02:55
Украинката Елина Свитолина поднесе сензацията на 1/4-финалите в Индиън Уелс и отстрани световната номер две Ига Швьонтек след успех с 6:2 4:6 6:4 в страхотен двубой, продължил 2 часа и 10 минути.

Част от причините за загубата на полякинята бе малко по-лошата ѝ ефективност при началния удар. Тя направи 3 аса срещу 5 от страна на украинката, както и допусна непростимите цели 8 двойни грешки от начален удар, докато Свитолина се провали от сервис на 5 пъти. Също така победителката демонстрира желязна устойчивост в психологически план и спаси повече от половината (6 от 11) опита на Швьонтек за пробив, докато тя самата осъществи 5 от 8 възможности за брейк.

В следващия кръг Свитолина ще се изправи срещу по-силната измежду американката Джесика Пегула и Елена Рибакина от Казахстан.

Швьонтек до този момент имаше само една загуба срещу Свитолина в общо петте им срещи до този момент, като вече води в това съперничество с 4-2 победи. Предният път, когато украинката надделя, беше през 2023 г. на “Уимбълдън”, като тогава също не записа чиста победа.

