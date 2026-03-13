Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рибакина стана последната полуфиналистка и разплака домакинската публика

Рибакина стана последната полуфиналистка и разплака домакинската публика

  • 13 март 2026 | 03:33
  • 536
  • 0
Рибакина стана последната полуфиналистка и разплака домакинската публика

Елена Рибакина се превърна в последната 1/2-финалистка в тазгодишното издание на престижния турнир Индиън Уелс в САЩ от сериите WTA-1000. Състезателката от Казахстан изхвърли от надпреварата представителката на домакините Джесика Пегула след 6:1 7:6(4) за 90 минути.

В спор за място на големия финал Рибакина ще срещне деветата в света Джесика Пегула, която поднесе голямата изненада и елиминира втората в световната ранглиста Ига Швьонтек след победа в три сета с 6:2 4:6 6:4.

Свитолина шокира Швьонтек и я изхвърли от Индиън Уелс
Свитолина шокира Швьонтек и я изхвърли от Индиън Уелс

Това бе второ огорчение за домакинската публика за тази вечер, след като по-рано в мъжкия турнир Яник Синер се разправи с друг американец Лърнър Тиен. Така няма да има тенисист от САЩ нито при мъжете, нито при дамите във финалната четворка.

Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ
Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ

Световната номер три стигна до победата след седем аса, а нейната съперничка също се представи добре при изпълнението на началния си удар, след като американката не направи нито една двойна грешка. Рибакина демонстрира психологическа устойчивост в правилните моменти и след последователност в играта си нокаутира Пегула, реализирайки три от четирите си възможности за пробив. Състезателката от САЩ пък направи само един пробив, въпреки че имаше общо пет шанса да го направи в хода на двубоя.

Това бе общо осмият сблъсък между двете тенисистки, а Рибакина записа пети последователен успех срещу Пегула и вече води в съперничеството им с 5-3 победи.

Следвай ни:

Още от Тенис

Свитолина шокира Швьонтек и я изхвърли от Индиън Уелс

Свитолина шокира Швьонтек и я изхвърли от Индиън Уелс

  • 13 март 2026 | 02:55
  • 696
  • 0
Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ

Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ

  • 13 март 2026 | 00:52
  • 696
  • 0
Носкова повали австралийка и си спечели битка със Сабаленка

Носкова повали австралийка и си спечели битка със Сабаленка

  • 13 март 2026 | 00:43
  • 303
  • 0
Мбоко изпоти Сабаленка, но беларускинята стигна полуфиналите

Мбоко изпоти Сабаленка, но беларускинята стигна полуфиналите

  • 12 март 2026 | 22:59
  • 1190
  • 1
Зверев е първият полуфиналист след бой по Фис и лично постижение

Зверев е първият полуфиналист след бой по Фис и лично постижение

  • 12 март 2026 | 22:45
  • 812
  • 0
Донски достигна до полуфиналите на двойки в Руанда

Донски достигна до полуфиналите на двойки в Руанда

  • 12 март 2026 | 14:48
  • 550
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 26323
  • 83
Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 25821
  • 55
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 16384
  • 10
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 6715
  • 5
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 42808
  • 230
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 30738
  • 66