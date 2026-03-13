Рибакина стана последната полуфиналистка и разплака домакинската публика

Елена Рибакина се превърна в последната 1/2-финалистка в тазгодишното издание на престижния турнир Индиън Уелс в САЩ от сериите WTA-1000. Състезателката от Казахстан изхвърли от надпреварата представителката на домакините Джесика Пегула след 6:1 7:6(4) за 90 минути.

В спор за място на големия финал Рибакина ще срещне деветата в света Джесика Пегула, която поднесе голямата изненада и елиминира втората в световната ранглиста Ига Швьонтек след победа в три сета с 6:2 4:6 6:4.

Свитолина шокира Швьонтек и я изхвърли от Индиън Уелс

Това бе второ огорчение за домакинската публика за тази вечер, след като по-рано в мъжкия турнир Яник Синер се разправи с друг американец Лърнър Тиен. Така няма да има тенисист от САЩ нито при мъжете, нито при дамите във финалната четворка.

Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ

Световната номер три стигна до победата след седем аса, а нейната съперничка също се представи добре при изпълнението на началния си удар, след като американката не направи нито една двойна грешка. Рибакина демонстрира психологическа устойчивост в правилните моменти и след последователност в играта си нокаутира Пегула, реализирайки три от четирите си възможности за пробив. Състезателката от САЩ пък направи само един пробив, въпреки че имаше общо пет шанса да го направи в хода на двубоя.

🚨 NEW WORLD NO. 2 🚨



Elena Rybakina defeats Pegula 6-1 7-6 to reach the Indian Wells SFs and is guaranteed the No. 2 ranking on Monday!#TennisParadise pic.twitter.com/QxPJHuBeWl — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 13, 2026

Това бе общо осмият сблъсък между двете тенисистки, а Рибакина записа пети последователен успех срещу Пегула и вече води в съперничеството им с 5-3 победи.

Aryna & Linda & Elena & Elina 🎾



Who's reaching the final? ⬇️#TennisParadise pic.twitter.com/czE2bTzu9f — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 13, 2026