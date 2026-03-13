Рибакина стана последната полуфиналистка и разплака домакинската публика

Елена Рибакина се превърна в последната 1/2-финалистка в тазгодишното издание на престижния турнир Индиън Уелс в САЩ от сериите WTA-1000. Състезателката от Казахстан изхвърли от надпреварата представителката на домакините Джесика Пегула след 6:1 7:6(4) за 90 минути.
В спор за място на големия финал Рибакина ще срещне деветата в света Джесика Пегула, която поднесе голямата изненада и елиминира втората в световната ранглиста Ига Швьонтек след победа в три сета с 6:2 4:6 6:4.
Свитолина шокира Швьонтек и я изхвърли от Индиън Уелс
Това бе второ огорчение за домакинската публика за тази вечер, след като по-рано в мъжкия турнир Яник Синер се разправи с друг американец Лърнър Тиен. Така няма да има тенисист от САЩ нито при мъжете, нито при дамите във финалната четворка.
Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ
Световната номер три стигна до победата след седем аса, а нейната съперничка също се представи добре при изпълнението на началния си удар, след като американката не направи нито една двойна грешка. Рибакина демонстрира психологическа устойчивост в правилните моменти и след последователност в играта си нокаутира Пегула, реализирайки три от четирите си възможности за пробив. Състезателката от САЩ пък направи само един пробив, въпреки че имаше общо пет шанса да го направи в хода на двубоя.
Това бе общо осмият сблъсък между двете тенисистки, а Рибакина записа пети последователен успех срещу Пегула и вече води в съперничеството им с 5-3 победи.