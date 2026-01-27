Анди Родик посочи своите фаворити на Australian Open

43-годишният бивш американски тенисист Анди Родик - бивш номер 1 в световната ранглиста при мъжете, прогнозира, че Яник Синер и Арина Сабаленка са големите фаворити за титлите, съответно при мъжете и жените на Откритото първенство на Австралия, пише изданието tennisworldusa.org.
„Ще заложа на Сабаленка да спечели в Мелбърн“, заяви Родик и добави:
„Мисля, че тя ще го направи отново. Залагам и Яник Синер да спечели турнира при мъжете.“
Италианският тенисист обаче имаше проблеми с крампи в мача си срещу Елиът Спицири, което накара мнозина да се чудят дали Синер може да бъде доминиращ в следващите си срещи.
В последното издание на своя подкаст Анди Родик обаче отново коментира Откритото първенство на Австралия и все още вярва, че Яник има най-голям шанс да защити титлата си.