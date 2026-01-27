Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Анди Родик посочи своите фаворити на Australian Open

Анди Родик посочи своите фаворити на Australian Open

  • 27 яну 2026 | 15:33
  • 357
  • 0
Анди Родик посочи своите фаворити на Australian Open

43-годишният бивш американски тенисист Анди Родик - бивш номер 1 в световната ранглиста при мъжете, прогнозира, че Яник Синер и Арина Сабаленка са големите фаворити за титлите, съответно при мъжете и жените на Откритото първенство на Австралия, пише изданието tennisworldusa.org.

„Ще заложа на Сабаленка да спечели в Мелбърн“, заяви Родик и добави:

„Мисля, че тя ще го направи отново. Залагам и Яник Синер да спечели турнира при мъжете.“

Италианският тенисист обаче имаше проблеми с крампи в мача си срещу Елиът Спицири, което накара мнозина да се чудят дали Синер може да бъде доминиращ в следващите си срещи.

В последното издание на своя подкаст Анди Родик обаче отново коментира Откритото първенство на Австралия и все още вярва, че Яник има най-голям шанс да защити титлата си.

Следвай ни:

Още от Тенис

Димитър Кузманов преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Бахрейн

Димитър Кузманов преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Бахрейн

  • 27 яну 2026 | 13:56
  • 507
  • 0
Свитолина размаза Гоф за 59 минути и е на първия си полуфинал в Мелбърн

Свитолина размаза Гоф за 59 минути и е на първия си полуфинал в Мелбърн

  • 27 яну 2026 | 11:40
  • 1762
  • 0
Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 12119
  • 27
Зверев даде само сет на американската сензация и след това го пречупи

Зверев даде само сет на американската сензация и след това го пречупи

  • 27 яну 2026 | 08:36
  • 3899
  • 0
Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 13637
  • 4
Йович призна, че се вдъхновява от Джокович след загубата от Сабаленка

Йович призна, че се вдъхновява от Джокович след загубата от Сабаленка

  • 27 яну 2026 | 07:40
  • 1754
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 12119
  • 27
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 15560
  • 76
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 6267
  • 5
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 18055
  • 27
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 12006
  • 27
Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 13637
  • 4