Коко Гоф преживя нервен срив и поиска повече уединение

Американската тенисистка Коко Гоф остро протестира, след като бе заснета как чупи ракета след отпадането си от Откритото първенство на Австралия. Третата поставена претърпя болезнена загуби на четвъртфиналите от Елина Свитолина с 1:6, 2:6 и след напускането на корта даде изблик на емоциите си, мислейки че е на място без камери. Оказа се обаче, че действията й заснети от камерите и бяха показани по телевизията и социалните платформи няколко минути по-късно.

Това накара двукратната шампионка от Големия шлем да повдигне въпроса дали определени моменти трябва да се излъчват, предвид все по-намаляващата неприкосновеност на личния живот на състезателите на големите турнири.

Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals 💥 pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026

“Опитах се да отида някъде, където няма камери, заяви 21-годишната Гоф - Някои моменти - същото се случи с Арина Сабаленка, след като играх с нея на финала на Откритото първенство на САЩ - чувствам, че не е нужно да се излъчват. Така че може би могат да се проведат някои разговори, защото единственото място, на което имаме уединение, е съблекалнята.”

Тя добави, че не съжалява за действията си.

„Не искам да се нахвърлям върху екипа си. Те са добри хора. Не заслужават това, а знам, че съм емоционална, така че просто отделих минута да отида и да направя това с ракетата. Не мисля, че е лошо нещо. Опитвам се да не го правя на корта пред деца и подобни неща, но знам, че трябва да излея емоциите си.“

„Опитах се да бъда позитивна по време на мача, но просто чувствах, че нищо не работи“, продължи Гоф по повод двубой със Свитолина.

„Малко е разочароващо, когато усещаш, че силните ти страни не вършат работа. Имало е много мачове, в които Серина Уилямс играеше зле, но успяваше да се отърве от тези проблеми и да спечели титлата. Просто трябва да разбера как да преживея тези лоши дни“, завърши Кок Гоф.