Мбоко изпоти Сабаленка, но беларускинята стигна полуфиналите

Четирикратната шампионка от Големия шлем и световна номер едно Арина Сабаленка се класира за 1/2-финалите на турнира WTA-1000 в Индиън Уелс, САЩ. Състезателката от Беларус победи 19-годишната канадка Виктория Мбоко с 7:6(0), 6:4 за 111 минути.

Първият сет за тенисистката от Източна Европа бе исторически, тъй като за първи път в своята кариера Сабаленка спечели тайбрек, без да загуби точка. Тя пласира 6 аса, допусна 5 двойни грешки и реализира 1 от общо 8 възможности за пробив. Това бе втората ѝ победа срещу канадската талантлива състезателка, след като двете се срещнаха и през януари на Australian Open. Тогава северноамериканката отново допусна поражение без да стигне поне до сет.

On the CHARGE 😤



It's another Indian Wells semifinal for @SabalenkaA, as she defeats Mboko 7-6(0), 6-4

#TennisParadise pic.twitter.com/aPKx1huf74 — wta (@WTA) March 12, 2026

Сабаленка ще се изправи срещу победителката от мача между Линда Носкова от Чехия и австралийката Талия Гибсън за място на финала в Индиън Уелс.