Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Мбоко изпоти Сабаленка, но беларускинята стигна полуфиналите

Мбоко изпоти Сабаленка, но беларускинята стигна полуфиналите

  • 12 март 2026 | 22:59
  • 115
  • 0
Мбоко изпоти Сабаленка, но беларускинята стигна полуфиналите

Четирикратната шампионка от Големия шлем и световна номер едно Арина Сабаленка се класира за 1/2-финалите на турнира WTA-1000 в Индиън Уелс, САЩ. Състезателката от Беларус победи 19-годишната канадка Виктория Мбоко с 7:6(0), 6:4 за 111 минути.

Първият сет за тенисистката от Източна Европа бе исторически, тъй като за първи път в своята кариера Сабаленка спечели тайбрек, без да загуби точка. Тя пласира 6 аса, допусна 5 двойни грешки и реализира 1 от общо 8 възможности за пробив. Това бе втората ѝ победа срещу канадската талантлива състезателка, след като двете се срещнаха и през януари на Australian Open. Тогава северноамериканката отново допусна поражение без да стигне поне до сет.

Сабаленка ще се изправи срещу победителката от мача между Линда Носкова от Чехия и австралийката Талия Гибсън за място на финала в Индиън Уелс.

Следвай ни:

Още от Тенис

Зверев е първият полуфиналист след бой по Фис и лично постижение

Зверев е първият полуфиналист след бой по Фис и лично постижение

  • 12 март 2026 | 22:45
  • 341
  • 0
Донски достигна до полуфиналите на двойки в Руанда

Донски достигна до полуфиналите на двойки в Руанда

  • 12 март 2026 | 14:48
  • 523
  • 0
Нестеров победи №246 в света за 1/4-финал на "Чаланджър"-а в Херсонисос

Нестеров победи №246 в света за 1/4-финал на "Чаланджър"-а в Херсонисос

  • 12 март 2026 | 13:18
  • 558
  • 0
Капитанът на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов празнува рожден ден

Капитанът на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов празнува рожден ден

  • 12 март 2026 | 13:01
  • 554
  • 0
Контузии помогнаха на Свитолина и Рибакина

Контузии помогнаха на Свитолина и Рибакина

  • 12 март 2026 | 11:54
  • 830
  • 2
"Гледаш ли мача, по дяволите!?", Джокович не можеше да диша срещу Дрейпър

"Гледаш ли мача, по дяволите!?", Джокович не можеше да диша срещу Дрейпър

  • 12 март 2026 | 10:14
  • 10376
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 21547
  • 77
Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 22348
  • 49
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 3291
  • 2
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 39492
  • 225
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 28495
  • 59
Започна втората порция мачове от програмата на Лига Европа: Ференцварош взе аванс срещу Брага

Започна втората порция мачове от програмата на Лига Европа: Ференцварош взе аванс срещу Брага

  • 12 март 2026 | 19:45
  • 12314
  • 8