Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка: Не гледайте резултата!

Сабаленка: Не гледайте резултата!

  • 27 яну 2026 | 06:20
  • 562
  • 0
Сабаленка: Не гледайте резултата!

Арина Сабаленка стигна до категорична победа с 6:3 6:0 срещу Ива Йович и се класира за полуфиналите на тазгодишното издание на Australian Open. Въпреки смазващото си предимство, тя демонстрира огромно уважение към опонентката си, която със своите 18 години се представи повече от достойно.

Силите на Йович стигнаха само за първия сет, след което бе прегазена от Сабаленка
Силите на Йович стигнаха само за първия сет, след което бе прегазена от Сабаленка

“Да, тази тийнейджърка наистина ме изпита в последните две части – тя е невероятна състезателка. Мачът беше много труден. Не гледайте резултата! Изобщо не беше лесно. Тя игра невероятен тенисист, издигна ме на по-високо ниво и съм невероятно щастлива от победата. Беше истинска битка”, коментира Сабаленка.

Ден 10 на Australian Open: Играе се първият четвъртфинал при мъжете
Ден 10 на Australian Open: Играе се първият четвъртфинал при мъжете

На полуфинала световната номер едно ще се изправи срещу победителката от сблъсъка между Кори Гоф от САЩ и украинката Елина Свитолина. Техният сблъсък също е тази сутрин и ще започне не по-рано от 10:00 часа.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ден 10 на Australian Open: Играе се първият четвъртфинал при мъжете

Ден 10 на Australian Open: Играе се първият четвъртфинал при мъжете

  • 27 яну 2026 | 05:46
  • 2162
  • 2
Зверев определи Тиен като "голямо предизвикателство"

Зверев определи Тиен като "голямо предизвикателство"

  • 26 яну 2026 | 20:55
  • 1455
  • 0
Джон Макенроу смята, че Яник Синер е бил фаворизиран от организаторите в Мелбърн

Джон Макенроу смята, че Яник Синер е бил фаворизиран от организаторите в Мелбърн

  • 26 яну 2026 | 19:43
  • 1660
  • 1
Ига Швьонтек: Трябваше да се настроя и да бъда наистина прецизна

Ига Швьонтек: Трябваше да се настроя и да бъда наистина прецизна

  • 26 яну 2026 | 18:37
  • 1469
  • 0
Шелтън за мача си със Синер: Ще бъда готов, заради такива възможности играем тенис

Шелтън за мача си със Синер: Ще бъда готов, заради такива възможности играем тенис

  • 26 яну 2026 | 18:22
  • 1471
  • 0
Ритъмът на тишината в "подземния свят" на Australian Open

Ритъмът на тишината в "подземния свят" на Australian Open

  • 26 яну 2026 | 16:56
  • 744
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

  • 26 яну 2026 | 21:09
  • 10187
  • 17
Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 52318
  • 125
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 52250
  • 35
Ден 10 на Australian Open: Играе се първият четвъртфинал при мъжете

Ден 10 на Australian Open: Играе се първият четвъртфинал при мъжете

  • 27 яну 2026 | 05:46
  • 2162
  • 2
ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

  • 26 яну 2026 | 16:54
  • 21221
  • 13
Веласкес: Левски има само една титла за 16 години, затова трябва да дадем всичко, за да спечелим Суперкупата

Веласкес: Левски има само една титла за 16 години, затова трябва да дадем всичко, за да спечелим Суперкупата

  • 26 яну 2026 | 18:30
  • 10121
  • 30