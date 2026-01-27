Сабаленка: Не гледайте резултата!

Арина Сабаленка стигна до категорична победа с 6:3 6:0 срещу Ива Йович и се класира за полуфиналите на тазгодишното издание на Australian Open. Въпреки смазващото си предимство, тя демонстрира огромно уважение към опонентката си, която със своите 18 години се представи повече от достойно.

Силите на Йович стигнаха само за първия сет, след което бе прегазена от Сабаленка

“Да, тази тийнейджърка наистина ме изпита в последните две части – тя е невероятна състезателка. Мачът беше много труден. Не гледайте резултата! Изобщо не беше лесно. Тя игра невероятен тенисист, издигна ме на по-високо ниво и съм невероятно щастлива от победата. Беше истинска битка”, коментира Сабаленка.

На полуфинала световната номер едно ще се изправи срещу победителката от сблъсъка между Кори Гоф от САЩ и украинката Елина Свитолина. Техният сблъсък също е тази сутрин и ще започне не по-рано от 10:00 часа.

