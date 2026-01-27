Йович призна, че се вдъхновява от Джокович след загубата от Сабаленка

Приказката приключи за 18-годишната Ива Йович в Мелбърн. Тази талантлива млада американка от сръбски произход достигна до първия си четвъртфинал на Голям шлем, където загуби от Арина Сабаленка, най-добрата тенисистка в света, с 6:3, 6:0.

"Като се има предвид къде бях преди този турнир, трябва да съм доволна от резултата. Винаги е трудно, когато загубиш, но като цяло съм доволна. Влязох в мача, без да знам много как ще изглежда да играя с нея. Тя игра на високо ниво, което можеше да се очаква. Мисля, че трябва да мога да се адаптирам към различни стилове на игра, а днес не успях. Всички похвали за нейното ниво", започна Йович след края на мача си.

Силите на Йович стигнаха само за първия сет, след което бе прегазена от Сабаленка

Ива пристигна в Мелбърн като 27-ма тенисистка в света, а след турнира най-вероятно ще бъде 20-та в ранглистата на WTA. Тя е най-младата тенисистка в топ 100 на планетата. Въпреки че е много млада, тя се справя отлично с всичко, което ѝ се случи на турнира. Една от темите е жегата в Мелбърн. Този вторник в най-горещата част на деня бяха измерени 46 градуса.

"Беше много горещо. Може би не съм свикнала с това, времето в Лос Анджелис ме е разглезило, но мисля, че се подобрявам. Не мисля, че това беше прекалено голям фактор, мачът не беше много дълъг. Трудно е да се играе в Мелбърн заради времето – един ден е много студено, друг ден е много горещо. Казаха ми в началото, че може да затворят по-рано, може би по време на мача. Може да е неудобно, ако се затваря по време на мача... Такива са правилата, но идеално би било условията да са еднакви от началото до края", каза Йович.

Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

Йович, която има корени от Сърбия говори и за легендарния си сънародник Новак Джокович, от когото призна, че черпи вдъхновение и иска да усвои някои от качествата му.

"Изпрати ми съобщение с още няколко съвета по време на турнира, вече не знам кой ден беше. Мисля, че създадохме връзка, общуваме. Желая му всичко най-добро до края на турнира, надявам се да поддържаме връзка и през годината, защото това е невероятно. Начинът, по който Новак успява да задуши съперниците си, като играе различно във важни моменти – мога да атакувам, мога да се защитавам, там съм във всяка точка. Неговото отношение към играта е впечатляващо. Агаси сравни Новак с боксьор – удар след удар и така нанася щети на противника. Надявам се един ден и аз да мога да правя това", каза още Йович.

Сабаленка: Не гледайте резултата!

Тя подчерта, че големият стадион не я е впечатлил и че не е изпитвала допълнителен натиск от голямата сцена.

"Не се чувствах по-различно. Всеки мач на това ниво е страхотен, мечта е да си тук. Да, четвъртфинал е, но се надявам да бъда на още много четвъртфинали – това не беше "сега или никога". Кариерата ми не зависи от този четвъртфинал. Невероятно е как Сабаленка си проби път, това е много вдъхновяващо. Познавам историята ѝ доста добре – всички негативни неща на корта и извън него тя превърна в гориво и мотивация", завърши Йович.