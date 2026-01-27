Силите на Йович стигнаха само за първия сет, след което бе прегазена от Сабаленка

Популярни
  27 яну 2026
Поставената под номер едно Арина Сабаленка е първата полуфиналистка в тазгодишното издание на Откритото първенство на Австралия.

Това стана факт, след като тя надделя с 6:3 6:0 срещу 18-годишната Ива Йович от САЩ за точно 90 минути.

Беларуската състезателка унищожи съперничката си с 6 аса, но допусна и 3 двойни грешки. Въпреки това състезателката от Източна Европа демонстрира феноменална защита и парира всичките пет опита за пробив на своята опонентка. Йович опита да се опълчи и стигна до един ас, както и показа завидна грамотност в изпълнението на началния си удар, допускайки само една двойна грешка, но класата на Сабаленка бе прекалено голяма.

Световната номер едно стартира мощно първия сет и реализира пробив веднага, печелейки откриващите три гейма.

Въпреки това превъзходство 18-годишната американка демонстрира не само желание, но и качества да се противопостави, като загуби и трите гейма при 30:40.

Така се стигна до много оспорван четвърти гейм, в който Сабаленка стигна до нов брейкпойнт, но този път американката не позволи да бъде пробита и намали изоставането си. След това двете се движиха гейм за гейм и Йович успя да докара нещата до 3:5, а деветият гейм се превърна в жестока драма, в която двете постоянно си разменяха водачеството. Беларуската състезателка спаси три брейкпойнта, а представителката на САЩ осуети два сетпойнта на съперничката си. При третия опит обаче последната нямаше същия късмет и Сабаленка нанесе финалния си удар за първата част и официално поведе.

Вторият сет стартира по абсолютно същия начин като първия и след два брейка Сабаленка веднага поведе с 3:0. Интересното бе, че тя отново спечели и трите гейма при 40:30.

Този път обаче Йович не успя да върне нито един гейм и допусна трети пореден пробив, след който изостана с 0:5.

Така вече всичко бе ясно, като американката имаше шанс да върне брейка, но Сабаленка спаси два брейкпойнта и след обрат стигна до сетпойнт, който в случая играеше ролята и на мачпойнт.

В спор за място на големия финал световната номер едно ще спори с победителката от мача между американката Кори Гоф и Елина Свитолина от Украйна. Техният сблъсък е от вечерната програма на днешния 27-и януари (вторник) и се очаква да стартира не по-рано от 10:00 часа сутринта българско време.

