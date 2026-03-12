Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Зверев е първият полуфиналист след бой по Фис и лично постижение

Зверев е първият полуфиналист след бой по Фис и лично постижение

  • 12 март 2026 | 22:45
  • 339
  • 0
Зверев е първият полуфиналист след бой по Фис и лично постижение

Александър Зверев достигна 1/2-финалите на турнира по тенис от сериите „Мастърс“ в Индиън Уелс за първи път в кариерата си. Германецът спечели 1/4-финала си срещу французина Артур Фис убедително с 6:2, 6:3 за 82 минути. Той е едва петият играч с 1/2-финали във всичките девет турнира на ATP от „Мастърс-1000“ от началото им през 1990 г., присъединявайки се към Рафа Надал, Новак Джокович, Роджър Федерер и Анди Мъри.

28-годишният тенисист в спор за място на финала ще се изправи или срещу номер две в света, Яник Синер от Италия, или срещу американския фаворит на местните фенове Лърнър Тиен на турнира на твърди кортове в калифорнийската пустиня, който има награден фонд от 9.4 млн долара.

Зверев, който заема четвъртото място в световната ранглиста, никога преди не беше стигал до 1/4-финалите в Индиън Уелс, но изглежда в отлична форма през тези две седмици.

