  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ

  • 13 март 2026 | 00:52
  • 425
  • 0
Италианецът Яник Синер победи с 6:1, 6:2 представителя на домакините Лърнър Тиен в 1/4-финалния сблъсък от турнира в САЩ от сериите “Мастърс” Индиън Уелс за 67 минути.

24-годишният италианец пласира 10 аса, допусна една двойна грешка и реализира четири от пет точки за пробив.

В спор за място на финала Синер ще срещне четвъртия в схемата Александър Зверев от Германия, който по-рано се наложи над французина Артур Фис.

Зверев е първият полуфиналист след бой по Фис и лично постижение
Зверев е първият полуфиналист след бой по Фис и лично постижение

В другия поток е големият антагонист на италианската първа ракета Карлос Алкарас, което означава, че може да видим пореден сблъсък между двамата идната неделя.

