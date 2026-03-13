Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ

Италианецът Яник Синер победи с 6:1, 6:2 представителя на домакините Лърнър Тиен в 1/4-финалния сблъсък от турнира в САЩ от сериите “Мастърс” Индиън Уелс за 67 минути.
24-годишният италианец пласира 10 аса, допусна една двойна грешка и реализира четири от пет точки за пробив.
В спор за място на финала Синер ще срещне четвъртия в схемата Александър Зверев от Германия, който по-рано се наложи над французина Артур Фис.
Зверев е първият полуфиналист след бой по Фис и лично постижение
В другия поток е големият антагонист на италианската първа ракета Карлос Алкарас, което означава, че може да видим пореден сблъсък между двамата идната неделя.