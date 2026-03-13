Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ

Италианецът Яник Синер победи с 6:1, 6:2 представителя на домакините Лърнър Тиен в 1/4-финалния сблъсък от турнира в САЩ от сериите “Мастърс” Индиън Уелс за 67 минути.

24-годишният италианец пласира 10 аса, допусна една двойна грешка и реализира четири от пет точки за пробив.

Jannik returns Learner's serve right at the baseline, walks away nonchalantly. 🦊🌟 pic.twitter.com/GVpUaw8vse — jannik sinner files (@jannik_files) March 12, 2026

В спор за място на финала Синер ще срещне четвъртия в схемата Александър Зверев от Германия, който по-рано се наложи над французина Артур Фис.

В другия поток е големият антагонист на италианската първа ракета Карлос Алкарас, което означава, че може да видим пореден сблъсък между двамата идната неделя.