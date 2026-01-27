Само един от четвъртфиналистите в Австралия е извън топ 8 в ранглистата

В днешния 27-и януари (вторник) започват четвъртфиналните мачове от тазгодишното издание на Australian Open. Седем от осемте играчи в мъжкия турнир са част от топ 8 на световната ранглиста. Единственият извън челната осмица в света е 20-годишният Лърнър Тиен от САЩ, който е 29-и в света към момента. Американецът нокаутира руснака Даниил Медведев в четвъртия кръг след чиста победа с 6:4, 6:0, 6:3.

Неговият сблъсък от 1/4-финалите предстои именно тази нощ и той ще срещне миналогодишния финалист Александър Зверев.

