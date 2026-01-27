Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Само един от четвъртфиналистите в Австралия е извън топ 8 в ранглистата

Само един от четвъртфиналистите в Австралия е извън топ 8 в ранглистата

  • 27 яну 2026 | 03:34
  • 151
  • 0
Само един от четвъртфиналистите в Австралия е извън топ 8 в ранглистата

В днешния 27-и януари (вторник) започват четвъртфиналните мачове от тазгодишното издание на Australian Open. Седем от осемте играчи в мъжкия турнир са част от топ 8 на световната ранглиста. Единственият извън челната осмица в света е 20-годишният Лърнър Тиен от САЩ, който е 29-и в света към момента. Американецът нокаутира руснака Даниил Медведев в четвъртия кръг след чиста победа с 6:4, 6:0, 6:3.

Медведев шокиран от 20-годишен в Мелбърн
Медведев шокиран от 20-годишен в Мелбърн

Неговият сблъсък от 1/4-финалите предстои именно тази нощ и той ще срещне миналогодишния финалист Александър Зверев.

Ден 10 на Australian Open: Изключително оспорван първи четвъртфинал при жените!
Ден 10 на Australian Open: Изключително оспорван първи четвъртфинал при жените!
