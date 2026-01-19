Алекс Симеонов пред Sportal.bg: Не ни беше лесно срещу Левски, очакваме много тежък мач във Варна

Крилото на Балкан Алекс Симеонов заяви, че победата с 32 точки разлика срещу Левски в София не е дошла лесно и добави, че предстоящият мач срещу Черно море Тича във Варна ще е тежък тест за ботевградчани.

"В никакъв случай не ни беше лесно. Отборът на Левски е съставен от млади момчета. Знаете каква марка е Левски в България. Те винаги играят агресивно. Имаше такива моменти, малко по-нажежени, което е съвсем нормално за млад отбор, който иска да се доказва. Видяхте, игра момче на 15 години, това е супер за него, пожелавам му да си грабне шанса така, както много други направихме преди него. Но не беше лесен мачът, просто ние си изиграхме нашето и мисля, че това е съвсем нормална разлика.

Очакваме много тежък мач във Варна с Черно море Тича. Видяхте, Рилски спортист загуби там, атмосферата във Варна е прекрасна. Изключително хубаво е, че отборът играе в голямата зала и че Варна има вече силен отбор, защото знаете преди какво беше. Отиваме за битка. За тях този мач е доста ключов, а и пред техните фенове те играят окрилено.

На нашите фенове искам да им благодаря, че дойдоха днес в тези минусови температури, за това, че пропътуваха този път в понеделник, работен ден", коментира пред Sportal.bg Симеонов.

Снимки: Sportal.bg