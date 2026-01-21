Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски следи и други футболисти на Локомотив (Пловдив)

Левски следи и други футболисти на Локомотив (Пловдив)

  • 21 яну 2026 | 10:29
  • 1002
  • 1

Левски показа в последно време, че следи внимателно обстановката в родното първенство и винаги има вариант да вземе футболист от конкуренцията в efbet Лига. Със сигурност на „Лаута“ има и други играчи, освен Хуан Переа, които са влезли в полезрението на „сините“ и скаутите им ги следят под лупа, пише “Мач Телеграф”. Един от тях е Боян Милосавлевич, който прави доста силен сезон до момента. В това число влиза и Каталин Иту, който отдавна се смята, че би трябвало да е част от някой от грандовете, след като преди това блестеше в Крумовград.

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия
Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Доста добре се представят на „Лаута“ и „сините“ кадри в лицето на Ивайло Иванов и Ефе Али. Последният дори вкара Локо в беля. „Сините“ осъдиха „смърфовете“, че не са им платили трансферна цена за юношата.

