Левски (Карлово) взе опитен нападател

Свилен Щерев ще играе за Левски (Карлово) през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. 33-годишния нападател идва от Спартак (Пловдив). Освен за „гладиаторите“, той е обличал екипите още на Марица (Пловдив), Гигант (Съединение), ОФК Хасково, северномакедонския Силекс, Етър (Велико Търново), Дунав (Русе), Ботев (Гълъбово), Монтана, Оборище (Панагюрище), Спартак (Варна) и Пирин (Гоце Делчев). Щерев има 42 мача в елита на българския футбол и над 100 срещи във Втора лига. Той е петото и вероятно последното попълнение в карловския тим през тази зима.
Снимка: levskikarlovo.com